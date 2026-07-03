Confirmado el sexto cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Terminó de manera oficial uno de los encuentros más emocionantes de los dieciseisavos del Mundial entre Portugal y Croacia, el cual dejó como clasificado al equipo comandado por Cristiano Ronaldo con un marcador de 2-1.

Lea también [Video] Gonçalo Ramos hizo el gol que le dio la clasificación a Portugal ante Croacia

Ahora, tras este nuevo resultado, el Mundial 2026 tendrá uno de los enfrentamientos más esperados de la fase de octavos de final, el cual será entre la selección de España y Portugal medirán fuerzas en un auténtico clásico ibérico.

Partidazo en 8vos de final del Mundial

España llega a esta instancia tras una convincente victoria por 3-0 sobre Austria, en un partido en el que confirmó su gran momento futbolístico. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó de principio a fin con Mikel Oyarzabal quien fue la gran figura con un doblete, mientras que Pedro Porro completó la goleada para sellar la clasificación con autoridad.

Portugal, en cambio, llegó a esta instancia de la competencia después de un encuentro mucho más exigente contra Croacia.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez tuvo que remar desde atrás luego del gol de Ivan Perisic para Croacia. Cristiano Ronaldo devolvió la esperanza al marcar el empate parcial en el minuto 67, pero los croatas terminaron imponiéndose por 2-1, obligando a los portugueses a replantear su camino en el torneo y dejando varias dudas sobre su rendimiento colectivo.

El enfrentamiento entre España y Portugal promete ser uno de los más atractivos del campeonato por la calidad de los futbolistas que estarán sobre el terreno de juego. y se llevará a cabo el lunes 6 de julio sobre las 14:00 hora Colombia en el Estadio de Dallas.

Otros cruces de 8vos de final

Octavos de final – Mundial 2026

Sábado, 4 de julio – 4:00 p.m.

Canadá vs. Marruecos

Sábado, 4 de julio – 4:00 p.m.

Paraguay vs. Francia

Lunes, 6 de julio – 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Bélgica

Lunes, 6 de julio – 2:00 p.m.

España vs. (A definir)

Domingo, 5 de julio – 6:00 p.m.

Brasil vs. Noruega

Domingo, 5 de julio – 2:00 p.m.