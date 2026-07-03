[VIDEO] Kovacic inquietó a Portugal: tiro en el palo y tremenda atajada de Diogo Costa

Portugal y Croacia se midieron en un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo después de los primeros 45 minutos que favorecieron en su mayoría para los lusos que inquietaron en varias oportunidades a Domink Livakovic que resistió y que logró retener su portería.

Croacia no llegó en la primera parte y se transformó en los segundos 45 minutos con grandes oportunidades de gol para poder liquidar a un Portugal que, aunque llegó a las puertas de Dominik Livakovic, nunca tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista en el tramo inicial.

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Ivan Perisic se encargó de abrir el marcador en el segundo tiempo. Luego llegó otra conquista croata, pero fue anulado, un disparo en el travesaño de Rafael Leao que no pudo celebrar y una anotación en fuera de lugar de Cristiano Ronaldo. El luso anotó de manera legal desde el punto penal.

EL REMATE DE MATEO KOVACIC QUE PEGÓ EN EL VERTICAL

Un partido vibrante en el que Mateo Kovacic quería dar el golpe a un Portugal que recién había conseguido el empate en un momento indicado para seguir confiando en la posibilidad de quedarse con la victoria en los 90 minutos para evitar el tiempo extra y los penales.

Fue entonces cuando Mateo Kovacic creó una jugada personal recorriendo metros y llegando al terreno de Portugal. Un remate endiablado se quedó en el vertical que despejó el peligro. Sin embargo, Mateo no se rindió con otra gran oportunidad justo después del disparo en el palo.

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Inmediatamente, Mateo Kovacic inquietó con un disparo lejano que puso a trabajar a Diogo Costa en una de las exigencias que tuvo el guardameta del Porto durante el final del compromiso.

Sin duda alguna, ese disparo era el indicado para dar un golpe en el marcador y para sacar a Cristiano Ronaldo que no pudo terminar el partido por su salida a falta de poco más de diez minutos reglamentarios.

SEGUNDO GOL DE CROACIA ANULADO

Tras el palo faltaba algo más para Croacia que no quería bajar los brazos en busca de dar el golpe y la eliminación de Portugal. En un pase largo a Petar Sucic, el volante del Inter de Milan quedó solo frente a Diogo Costa y definió al palo más lejano del guardameta portugués.

Rápidamente, los jugadores de Portugal buscaron el balón, pero no para sacar de la mitad, sino por un fuera de lugar que negó la conquista de Croacia que podía ser el de la victoria para los croatas.

Sobre el final, Goncalo Ramos se elevó en un choque contra dos croatas que no pudieron evitar el cabezazo del delantero revelación en el 2022 para anotar un golazo agónico que terminó dándole la victoria a Portugal.