Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección de Portugal

[Video] Gonçalo Ramos hizo el gol que le dio la clasificación a Portugal ante Croacia

Al 90+4' llegó el definitivo tanto que llevó a los lusos a octavos de final de la Copa del Mundo.
Deportes RCN

Portugal consiguió una clasificación dramática a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos apareció en el tiempo de reposición para marcar el gol que sentenció el 2-1 sobre Croacia.

Confirmado el sexto cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Lea también

Confirmado el sexto cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La anotación llegó al 90+4', luego de un centro al área que encontró al delantero completamente perfilado. Ramos se elevó por encima de la defensa croata y conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero rival.

El atacante comenzó el compromiso en el banco de suplentes y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche para el equipo dirigido por Roberto Martínez, que encontró el tanto de la clasificación cuando el reloj marcaba sus últimos segundos.

¿Daniel Muñoz, titular en Colombia - Ghana?, el lateral respondió en zona mixta

Lea también

¿Daniel Muñoz, titular en Colombia - Ghana?, el lateral respondió en zona mixta

El encuentro estuvo marcado por las constantes intervenciones arbitrales. En total, Croacia sufrió la anulación de tres goles por fuera de lugar, mientras que Portugal también vio invalidada una anotación, la de Cristiano Ronaldo, antes de conseguir la remontada.

Finalmente, el tanto de Gonçalo Ramos fue suficiente para sellar el 2-1 definitivo, resultado con el que los lusos avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026 tras una de las llaves más emocionantes de los dieciseisavos.

Gustavo Puerta destacó los consejos de James previo a Colombia vs Ghana

Lea también

Gustavo Puerta destacó los consejos de James previo a Colombia vs Ghana

Con este triunfo, Portugal ya conoce a su próximo rival. El seleccionado portugués se enfrentará a España en los octavos de final, en un atractivo duelo entre dos de las potencias europeas que buscarán seguir en carrera por el título de la Copa del Mundo.

En esta nota

Selección de Portugal Croacia Copa del Mundo Mundial 2026 Fútbol Internacional FIFA