Confirmado el tercer equipo colombiano clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores

Deportes Tolima logró este miércoles una clasificación importante a nivel internacional al convertirse en el tercer equipo colombiano en asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto pijao consiguió el tiquete luego de imponerse 2-0 a O'Higgins en el partido de vuelta de la tercera fase previa, disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Con este resultado, el equipo colombiano le dio vuelta a la serie, pues había caído 1-0 en el compromiso de ida jugado en territorio chileno.

El primer gol de la noche llegó al minuto 38 por intermedio del lateral Junior Hernández, quien abrió el marcador y devolvió la esperanza a los aficionados del equipo vinotinto y oro.

Durante varios minutos el partido se mantuvo con la serie igualada, lo que obligaba a pensar en una definición desde el punto penal si el resultado se mantenía.

Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba a su final, apareció el creativo Juan Pablo Torres, conocido como Tatay, para marcar el 2-0 al minuto 87 y sellar la clasificación del conjunto ibaguereño.

El camino de Tolima en estas fases previas ya había tenido un episodio exigente, pues en la ronda anterior logró eliminar a Deportivo Táchira tras una definición por penaltis.

Los tres colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores

Con esta clasificación, el equipo colombiano ya tiene asegurado su lugar en la fase de grupos del torneo, donde quedará ubicado en el bombo 4 para el sorteo que realizará la Conmebol el próximo 19 de marzo. Santa Fe y Junior son los otros dos equipos asegurados en esta instancia. Independiente Medellín, por su parte, puede avanzar este jueves.

La última participación de Tolima en grupos de Libertadores

De esta manera, Deportes Tolima volverá a disputar la fase de grupos de la Libertadores por primera vez desde 2022, cuando terminó segundo del grupo D detrás de Atlético Mineiro y por delante de Independiente del Valle y América Mineiro, antes de caer eliminado en octavos de final frente a Flamengo.