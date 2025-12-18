Confirmados los cruces de las fases 1 y 2 de Copa Libertadores 2026

Este jueves 18 de diciembre se realizó en Luque, Paraguay, el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026, instancia que empezará a marcar el camino de varios clubes rumbo a la fase de grupos.

La Conmebol confirmó que los partidos de ida de la primera fase se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero, mientras que los juegos de vuelta se jugarán del 10 al 12 del mismo mes.

En la segunda fase, los compromisos de ida están programados entre el 17 y el 19 de febrero, y las revanchas se llevarán a cabo del 24 al 26, en una etapa donde ya ingresan clubes de mayor peso continental.

La tercera y última fase previa tendrá sus partidos de ida entre el 3 y el 5 de marzo, y los encuentros de vuelta se disputarán del 10 al 12, definiendo a los clasificados a la fase de grupos.

Partidos de fase 1 y 2 de Copa Libertadores

En la fase 1, los cruces quedaron así:

Representante de Bolivia vs Deportivo Táchira (E1)

Juventud vs Universidad Católica de Ecuador (E2)

2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Para la fase 2, los emparejamientos serán:

E2 vs Guaraní (C1)

E1 vs Deportes Tolima (C2)

E3 vs Sporting Cristal (C3)

Representante de Ecuador vs Argentinos Juniors (C4)

Representante de Bolivia vs Botafogo (C5)

Carabobo vs Huachipato (C6)

O'Higgins vs Bahía (C7)

Liverpool vs Independiente Medellín (C8)

*Las llaves será a ida y vuelta, y tanto en fase 1 como en fase 2, cerrarán en casa los equipos ubicados en el segundo espacio, pues están mejor posicionados en el ranking Conmebol.

En la fase 3, ya con los ganadores definidos, los enfrentamientos serán C1 vs C8, C2 vs C7, C3 vs C6 y C4 vs C5.

Se debe tener en cuenta que los cuatro equipos ganadores de la tercera fase irán a fase de grupos de Libertadores, mientras que los perdedores accederán a los grupos de Copa Sudamericana.