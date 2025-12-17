Jhon Duque, ex Millonarios, Nacional y Santa Fe, ya luce la camiseta de su nuevo equipo

Jhon Duque vuelve al fútbol y ya tiene nuevo equipo, una noticia que sorprendió a varios, teniendo en cuenta que el jugador había desaparecido del radar debido a constantes lesiones.

¿Por qué se retiró Jhon Duque?

El mediocampista bogotano, de 33 años, había anunciado a inicios de 2025 su retiro del fútbol profesional debido a una artrosis crónica que venía afectando su carrera.

Sin embargo, el volante 5 decidió salir del retiro para disputar un torneo puntual y mantenerse activo dentro de las canchas, sin que esto signifique, por ahora, un regreso formal al profesionalismo.

Jhon Duque jugará el tradicional Octogonal del Olaya, considerado el torneo amistoso más emblemático del país, y lo hará defendiendo los colores del Club Caterpillar Motor.

Se trata de uno de los equipos históricos del certamen, lo que le da un tinte especial a la participación de Duque en esta edición del campeonato.

En las últimas horas, el futbolista apareció en una entrevista luciendo la camiseta de su nuevo equipo, imagen que fue rápidamente reposteada por medios partidarios de Millonarios.

El gesto no pasó desapercibido entre los hinchas azules, teniendo en cuenta que Duque llegó a ser uno de los futbolistas más queridos por la hinchada en el pasado reciente -antes de llegar a Nacional y Santa Fe-.

¿Cuándo se juega el Octogonal del Olaya?

El Octogonal del Olaya se disputará entre el 17 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, en medio del receso del fútbol profesional colombiano.

Tras su participación en el torneo, quedará por verse si Jhon Duque se anima a extender su regreso y contempla la posibilidad de volver al fútbol profesional.