Para el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional de Medellín y Tigres FC, los delanteros Alfredo Morelos y Cristián Arango no aparecieron en la convocatoria por una intoxicación y una fatiga muscular, respectivamente.



En la convocatoria para el choque de vuelta, que se va a jugar este martes 28 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, ambos jugadores sí aparecen en la lista de citados.

Morelos y Arango convocados

Ambos se lograron recuperar y, como estaban a disposición, el director técnico Lucas Fidolo González Vélez tomó la decisión de convocarlos. Alfredo Morelos se perfila para ser titular esta noche.



De cara al duelo, el mismo entrenador habló en entrevista con Win Sports. “Estamos muy contentos, hay jugadores muy buenos. Uno se da cuenta, por la capacidad que tienen ellos, de aplicar la información que uno está compartiendo. Creo que la evolución ha sido rápida. Desafortunadamente, no hemos tenido muchos partidos para evaluar cómo van asimilando la idea”, dijo, sobre la plantilla.

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Nacional gana la serie

Atlético Nacional de Medellín le va ganando la serie a Tigres FC por 2 goles a 0. El conjunto antioqueño, además de ser favorito para avanzar de ronda en la Copa BetPlay, es claro favorito a levantar el trofeo.

Esta es la lista completa de convocados

Armani

Marquínez

Tesillo

Haydar

Parra

Román

Velásquez

Zapata

Casco

Marín

Campuzano

Lozano

K. Parra

Rengifo

Arango

Sarmiento

Moreno

Rodríguez

Perlaza

Morelos