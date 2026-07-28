Este martes 28 de julio, a las 8:30 p. m., hora colombiana, Atlético Nacional de Medellín se va a enfrentar con Tigres FC por el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de la primera con los de la segunda división.

Partido en El Campín

El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con un lleno total. De cara al cotejo, en las horas de la mañana de este martes, el director técnico del verdolaga, Lucas Fidolo González Vélez​, fue entrevistado.



Más allá de hablar del duelo de esta noche, a Lucas se le consultó sobre dos jugadores que en los últimos días han sonado para reforzar al club. Se trata del defensa central Andrés Reyes y del mediocampista argentino Elías Cabrera.

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Los posibles fichajes de Nacional

La respuesta del exentrenador del Deportes Tolima y América de Cali fue más que contundente. De Andrés Reyes indicó que es un jugador que está en carpeta y de Cabrera señaló que es oportuno esperar.



“Andrés es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central sobre el que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Es una opción”, manifestó.

La voz de Lucas

“Elías es un gran futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros en Central Córdoba. Es un chico al que le entregaron la diez de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional. Esperemos a ver si puede ser una opción”, añadió, sin rodeos.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si los fichajes de Andrés Reyes y Elías Cabrera se van a terminar concretando o no. Atlético Nacional está llamado a pelear por los títulos de la Liga y la Copa.



