Confirman el equipo en que jugará Julián Millán durante 2026

El futuro de Julián Millán para la temporada 2026 parece estar definido, luego de varias semanas de especulación en el mercado de pases y del interés concreto de clubes del exterior por quedarse con sus servicios.

Tras recibir sondeos formales, Nacional de Montevideo confirmó el costo del futbolista, una cifra que terminó siendo determinante para frenar cualquier negociación en el corto plazo.

¿Cuánto pidió Nacional por el fichaje de Julián Millán?

De acuerdo con lo conocido, ninguno de los clubes interesados alcanzó los 6 millones de dólares que pidió el ‘Bolso’ por el defensor central, monto fijado como condición innegociable para dejarlo salir.

Entre los equipos que más insistieron por Millán aparecieron Cruz Azul y CSKA de Moscú, ambos con intenciones reales de ficharlo, pero sin llegar a cumplir las exigencias económicas del conjunto uruguayo.

En consecuencia, todo indica que Julián Millán continuará militando en Nacional, al menos durante el primer semestre de 2026, manteniéndose como una de las piezas clave en la zaga del equipo.

De esta manera, el defensor colombiano completará un nuevo año con el Bolso, consolidando su proceso deportivo en el fútbol uruguayo y sosteniendo la regularidad que lo ha llevado a ser uno de los nombres más destacados del plantel.

Cabe recordar que recientemente Millán fue elegido por el público como el mejor jugador de la Liga de Uruguay 2025, reconocimiento que aumentó su cotización y el interés internacional en su fichaje.

Balance de Julián Millán con Nacional

El zaguero, nacido en Bugalagrande (Valle del Cauca), ya suma dos títulos con Nacional, confirmándose como un futbolista determinante tanto en el ámbito local como en las competencias internacionales.

En cuanto a números, Julián Millán ha disputado 48 partidos oficiales con el conjunto de Montevideo, aportando además cuatro goles y tres asistencias, registros que explican por qué Nacional decidió blindarlo y apostar por su continuidad en 2026.