Confirman el nuevo equipo de Santiago Londoño; pronto estará en Europa

Uno de los futbolistas que supo destacarse en el Sudamericano Sub-17 del año pasado fue el centro delantero colombiano Santiago Londoño, quien fue el goleador del certamen continental con 5 anotaciones, incluyendo un ‘triplete’ contra Venezuela en semifinales.

El atacante de 17 años, quien es otro de los canteranos del Envigado que despierta mucha expectativa hacia el futuro, estaría muy cerca de emigrar al fútbol del extranjero con ayuda de una organización que lo llevaría al Viejo Continente.

Santiago Londoño y el plan para jugar en Europa

Reportes indican que el centro delantero antioqueño, caracterizado por su potencia y buena definición, ha sido reclutado por Grupo Pachuca y jugará este semestre del año con el Everton de Viña del Mar, club que hace parte de esa organización mexicana.

Pues bien, la idea que tienen con Londoño es que el delantero juegue en el club chileno hasta que cumpla la mayoría de edad y que para el segundo semestre de este año se traslade a España para que pueda militar en el Real Oviedo (otro de los clubes pertenecientes a Grupo Pachuca).

Habrá que esperar entonces un anuncio oficial por parte del equipo chileno, que recordemos empezará su temporada el próximo lunes 2 de febrero, cuando enfrente en condición de local a Unión La Calera.

Los números de Santiago Londoño con Envigado

Aunque el delantero ha tenido destacadas actuaciones con la Selección Colombia Sub-17, no ha podido trasladar ese buen momento con su club, pues en 2025 apenas pudo reportarse con tres anotaciones en 24 partidos disputados con el Envigado, sin embargo, hay que tener en cuenta que hacer goles con este modesto club es más difícil que militar en otros que le aporten al jugador mayores facilidades.