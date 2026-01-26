Primer problema para Santiago Arias tras su llegada a Independiente

En las últimas horas Santiago Arias arribó a territorio argentino para presentar exámenes médicos y posteriormente firmar contrato por dos años con Independiente de Avellaneda, club donde continuará su carrera futbolística tras militar por dos temporadas en el Bahía de Brasil.

El lateral derecho de 34 años, que cuando juega en la Selección Colombia logra destacarse y demostrar un alto nivel, tiene casi asegurado un cupo al Mundial 2026 siendo una valiosa alternativa por la banda derecha donde también juega Daniel Muñoz.

Primer problema para Santiago Arias como jugador de Independiente

Es cuestión de tiempo para que el ‘rojo’ de Avellaneda haga oficial el fichaje del defensor colombiano, un jugador de altos pergaminos que a pesar de tener un gran recorrido en selección nacional y también en el fútbol internacional jugando en clubes como PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, no tiene garantizado su cupo en el once titular del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

El lateral derecho colombiano deberá exigirse al máximo para ganarle la titularidad a Leonardo Ezequiel Godoy, argentino de 30 años que llegó a Independiente en julio del 2025 y que firmó contrato con el ‘rojo’ hasta diciembre de 2028, un largo vínculo que demuestra la confianza del club por el talento del defensor, quien también peleará su puesto de titular en esta temporada.

La trayectoria de Santiago Arias

El jugador antioqueño surgió en las divisiones menores del extinto club de La Equidad (ahora Internacional de Bogotá), donde supo destacarse de gran manera y lograr dar el salto al fútbol del Viejo Continente para jugar en el Sporting de Lisboa en el 2011.

Luego, el lateral jugó con la camiseta del PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada de España, sin embargo, en 2023 decidió volver al fútbol del continente americano para militar en el F.C. Cincinnati de la MLS, club que dejó en enero de 2024 para jugar en el Bahía de Brasil.