Confirman problema para el Real Madrid en Champions: baja sensible

El Real Madrid atraviesa una temporada exigente, marcada por la regularidad en las competiciones locales y la constante presión que implica competir al más alto nivel en Europa.

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos de sanción al atacante del Real Madrid Rodrygo Goes, que se perderá la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Benfica, por "insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro", según explicó el organismo en un comunicado en su página web.

El atacante fue expulsado precisamente en el minuto 96 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa.

En sus resoluciones, que recogen las decisiones disciplinarias adoptadas por la UEFA entre el 30 de enero y el 4 de febrero, también informa de sendas multas de 40.000 euros tanto al Real Madrid como al Benfica por retraso en el inicio del encuentro, así como sus entrenadores, Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa, han sido advertidos por ese hecho.

El duelo frente al conjunto portugués aparece como un desafío importante. Benfica se presenta como un rival intenso, con buen manejo del balón y jugadores jóvenes que aportan dinamismo, por lo que el Real Madrid deberá imponer su jerarquía desde el inicio. El cuerpo técnico apunta a un partido equilibrado, en el que la concentración defensiva y la eficacia en ataque serán claves para marcar diferencias.