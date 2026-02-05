Conmoción en Santa Fe por infarto del ídolo Ómar Pérez

Conmoción en el entorno de Independiente Santa Fe y del fútbol colombiano en general, luego de conocerse que Omar Pérez, uno de los máximos ídolos en la historia del club cardenal, sufrió un infarto, el exjugador actualmente permanece bajo observación médica en la ciudad de Bogotá.

La rápida reacción del personal médico fue determinante para Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe

El argentino, referente absoluto de la institución en los últimos 15 años, encendió las alarmas entre los hinchas que rápidamente expresaron mensajes de apoyo. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Academia OP10, Pérez acudió de urgencia el miércoles 4 de febrero a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

Luego de los exámenes médicos, se confirmó que había sufrido un infarto. La rápida reacción del personal médico fue determinante, ya que se le practicó un procedimiento que permitió estabilizar su condición.

La entidad informó que el exfutbolista de 44 años permanece en observación durante los próximos cinco días, bajo control y seguimiento especializado, y que su estado de salud es estable y con buen pronóstico.

Omar Pérez es el jugador más ganador en la historia de Santa Fe, con nueve títulos, y su legado lo ubica al nivel de figuras históricas como Alfonso Cañón. Aunque la noticia generó preocupación, el parte médico ofrece tranquilidad mientras se espera su evolución en los próximos días.

Los hinchas cardenales recuerdan con cariño las hazañas del jugador que pasara por Boca Juniors, el equipo, en sus redes sociales dedicó un sentido mensaje para el ídolo de la institución.

Mensaje de apoyo para Ómar Pérez: "Ídolo mucha fuerza. El mejor ídolo del club No se les olvide todo que lo hizo"

El equipo aseguró sobre su máxima estrella: "Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Ómar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente".

Luego de la publicación los hinchas de la institución se hicieron sentir: “¡Qué susto tan terrible! Un nudo en la garganta, por fortuna ya se encuentra estable y recuperándose del infarto qué sufrió el gran Omar Pérez”. “¡Ídolo mucha fuerza. El mejor ídolo del club No se les olvide todo lo hizo #fuerzaOmar #fuerzachipakero”. “Nuestro ÍDOLO, Pronta recuperación a nuestro ÍDOLO, pero bueno por algo se empieza, Vamos ÍDOLO”.