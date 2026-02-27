Conmebol confirmó fechas y horarios de Medellín y Tolima en Fase III de Copa Libertadores

La Copa Libertadores se mueve con mucha velocidad, dado que a partir del 18 de marzo se palpitará la fase de grupos de la competencia, primero con el sorteo de dicha instancia. Antes de eso, se deberá definir los otros clasificados con Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín peleando por instalarse en alguna zona del certamen más importante del continente.

Deportes Tolima enfrentó en la Fase II a Deportivo Táchira en un duelo en el que sacaron la ventaja en condición de visitante con la mínima diferencia gracias a Kelvin Flórez, y, en el segundo encuentro en casa, cayeron por un gol agónico de Luis ‘Cariaco’ González. Se fueron a penales y los tolimenses ganaron con un marcador de 3-0.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín tuvo un partido complejo con Liverpool de Uruguay. La serie arrancó en suelo charrúa con una victoria de 1-2 para los medellinenses, y, luego en el Atanasio Girardot, los antioqueños igualaron sin goles y clasificaron para la Fase III.

DEFINIDOS LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE FASE III EN COPA LIBERTADORES DE MEDELLÍN Y TOLIMA

Deportivo Independiente Medellín tendrá que seguir el camino por la Copa Libertadores con un club uruguayo. Juventud las Piedras será su rival y será la última parada en busca de llegar a la fase de grupos. Los antioqueños volverán a iniciar en suelo uruguayo y definirán la serie en el Atanasio Girardot.

Mientras tanto, el Deportes Tolima enfrentará a O’Higgins de Chile arrancando la serie en territorio austral y finalizará la historia en condición de local. Los dos clubes quedaron en deuda después de no poder sacar el resultado en casa. Medellín igualó y los tolimenses perdieron.

Tolima y Medellín, por lo menos, ya aseguraron seguir en competencias internacionales, ya sea en fase de grupos o en la Copa Sudamericana si pierden sus partidos de tercera fase. La Conmebol definió los horarios de los duelos de los colombianos en esta nueva instancia. Así se jugará esta fase:

Partido de ida - miércoles 4 de marzo

O’Higgins vs Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Codelco El Teniente (Rancagua).

Partido de vuelta - miércoles 11 de marzo

Tolima vs O’Higgins

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Partido de ida – jueves 5 de marzo

Juventud las Piedras vs Medellín

Hora: 7:30 P.M.

Estadio por definir en Uruguay

Partido de vuelta – jueves 12 de marzo

Medellín vs Juventud las Piedras

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Atanasio Girardot