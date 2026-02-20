Conmebol anunció la fecha del sorteo de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol anunció recientemente que el próximo jueves 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, competencia que recordemos tiene a Santa Fe y Junior como representantes del fútbol colombiano, mientras que Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín están jugando la segunda fase clasificatoria y podrían ser parte de ese sorteo.

El torneo internacional, que desde hace un par de años ha decidido que su final se juegue a partido único y no con una serie de ida y vuelta, tendrá su gran desenlace el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, cuando se lleve a cabo el compromiso cumbre de este certamen.

Fecha y hora del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Será hasta el próximo jueves 19 de marzo cuando se definan los grupos y los rivales que tendrán los equipos clasificados, una fecha en la que ya se sabrán los clubes que superaron las tres fases clasificatorias del certamen continental, que recordemos solo serán 4 conjuntos.

Un sorteo de fase de grupos que está programado para el 19 de marzo a partir de las 10 de la noche (hora en Colombia), instancia que se prevé de inicio en la semana del 7 de abril y se extienda hasta el 28 de mayo.

Así van las series de la 2da fase clasificatoria en la Copa Libertadores

Tanto Deportes Tolima como Independiente Medellín lograron triunfos en condición de visitante en el juego de ida de la segunda fase clasificatoria, logrando vencer a Deportivo Táchira y Liverpool de Montevideo, respectivamente.

A continuación, se presentan los resultados de todos los partidos de ida en esta instancia del campeonato:

Táchira 0-1 Tolima

Liverpool (Uru) 1-2 DIM

Carabobo 1-0 Huachipato

Nacional Potosí 1-0 Botafogo

Juventud 0-0 Guaraní

2 de Mayo 2-2 Sporting Cristal

O’Higgins 1-0 Bahía

Barcelona SC 0-1 Argentinos Juniors