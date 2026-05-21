Conmebol confirmó el resultado del partido suspendido entre Medellín vs Flamengo

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores 2026 fue suspendido parcialmente este jueves 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot debido a incidentes protagonizados por aficionados del conjunto antioqueño.

Frente a esta situación, se comenzó a evaluar el caso de lo que debería suceder con respecto a los puntos, ya que el partido no se volvería a jugar, por lo que la CONMEBOL, habría tomado una decisión definitiva sobre el polémico partido entre Independiente Medellín y Flamengo y le habría otorgado los puntos a la escuadra brasileña.

Conmebol le otorgó los puntos a Flamengo tras el caso con Medellín

El compromiso, disputado el pasado 7 de mayo en Medellín, se vio empañado por los actos violentos de un sector de la hinchada local, que protestaba contra la dirigencia del club. Bengalas, daños en las tribunas y enfrentamientos en los alrededores del escenario deportivo obligaron al árbitro a detener el juego rápidamente.

En primera instancia la Conmebol anunció oficialmente la cancelación definitiva del encuentro por falta de garantías de seguridad y ahora, el ente rector del fútbol sudamericano considera que Independiente Medellín incumplió las normas establecidas en el manual de la Copa Libertadores.

Es por ello que tomaron la decisión de que Flamengo recibiría los tres puntos del compromiso, situación que modificaría considerablemente la tabla de posiciones del Grupo A y complicaría las aspiraciones del cuadro colombiano de avanzar a los octavos de final.

Además de perder el partido en el escritorio, el Medellín enfrentó sanciones adicionales con partidos a puerta cerrada, multas económicas e incluso restricciones para futuros encuentros internacionales.

De esta manera, el organismo disciplinario otorgó la victoria 3-0 al equipo visitante considerando que no existieron garantías para continuar el espectáculo deportivo.

Tabla de posiciones tras la decisión de Conmebol con Medellín y Flamengo

Flamengo 13 puntos Medellín 7 puntos y una diferencia de -4 tras la decisión de Conmebol Estudiantes 6 puntos Cusco 1 punto

Próximo partido de Medellín en Copa Libertadores

El siguiente y último reto del 'poderoso de la montaña' en la Copa Libertadores será en condición de visitante contra Estudiantes, duelo definitivo para que se concluya cuál será el club que clasifique a los octavos de final y el que tendrá que ir a Copa Sudamericana.

Este duelo se llevará a cabo el martes 26 de mayo, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, sobre las 19:30 hora Colombia.