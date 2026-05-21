Castaño volvió a jugar: Lorenzo, atento a la lista de Colombia para el Mundial

Kevin Castaño volvió a sumar minutos con River Plate en un momento clave tanto para su presente deportivo como para su situación con la Selección Colombia. El mediocampista colombiano fue titular este miércoles en el empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la penúltima fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, resultado que dejó al conjunto argentino como líder y dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final.

Kevin Castaño fue titular contra Braganbtino en Copa Suadmericana

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El volante, que ha sido tema de discusión en Colombia tras aparecer en la prelista de 55 jugadores elaborada por Néstor Lorenzo para la próxima convocatoria de la Selección, sigue buscando continuidad en el equipo de Eduardo Coudet. Tras el compromiso cumplió apenas 220 minutos, 85 de ellos contra Bragantino y sus participaciones ingresando desde el banco, después de varias jornadas sin ser convocado.

River afrontó el partido con mayoría de suplentes y sufrió más de lo esperado ante un Bragantino ordenado y peligroso en ataque. El visitante abrió el marcador al minuto 34 gracias a un cabezazo de Alexis Vinicius tras un centro de Isidro Pitta y un error defensivo del chileno Paulo Díaz.

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El conjunto argentino tuvo dificultades para reaccionar pese a algunos intentos de Juan Fernando Quintero, quien estuvo cerca del empate con un par de remates desviados. Además, el regreso de Franco Armani al arco fue determinante para evitar una derrota más amplia.

Cuando parecía que River perdería el invicto en el grupo, apareció el juvenil Lautaro Pereyra en el minuto 93 para empujar un rebote del arquero Cleiton y sellar el empate agónico en el Monumental.

Con 11 puntos, River Plate lidera el Grupo H y definirá su clasificación en la última jornada frente a Blooming. Entretanto, Kevin Castaño continúa sumando minutos y argumentos para mantenerse en el radar de la Selección Colombia.