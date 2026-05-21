Cada vez falta menos para lo que será la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Una de las grandes estrellas que estará en el torneo es el experimentado mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez, que tiene pasado en equipos como Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania.

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El grupo de Colombia

James enfrentará con la Selección Colombia a Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán, todo por el grupo K. La tricolor está llamada a pelear el primer lugar de la zona con el conjunto luso.



Se espera que James juegue estos tres encuentros, más allá de ser titular o suplente. Y aprovechando que se aborda el tema James David Rodríguez, en las últimas horas la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Copa del Mundo de la FIFA, se pronunció sobre el 10.

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La imagen del 10

La cuenta hizo referencia a los primeros pinos del cucuteño con la Selección Colombia y al golazo que hizo el mismo ante la selección de Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo 2014, que se llevó a cabo en territorio brasileño.

“Un solo golpe podría llevarte a los libros de historia”, escribió la Copa del Mundo de la FIFA sobre James Rodríguez, que también supo vestir los colores del Porto de Portugal, Everton de la Premier League de Inglaterra y Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

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James es, junto a Luis Díaz, una de las grandes figuras que aparecen en la lista de 55 jugadores convocados por el director técnico argentino Néstor Lorenzo. De estos, el estratega solo deberá escoger 26, así como las demás selecciones que van al Mundial 2026.

Esta es la lista

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.



Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez,



Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.



Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.