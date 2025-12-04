¿Cuánto ganaron Nacional y América en la Libertadores y Sudamericana 2025?

Nacional, América y Once Caldasfueron los grandes representantes del Fútbol Profesional Colombianoen los torneros CONMEBOL 2025. En medio de un año irregular en rendimiento deportivo, las cifras reveladas por diferentes fuentes demostraron que, más allá de los resultados dentro del campo, los ingresos obtenidos representan una bocanada de aire para instituciones que dependen en gran medida de este tipo de recursos.

Lea también América y una insólita solicitud a la Dimayor para el partido frente a Junior

Al repasar los datos oficiales, surge un protagonista indiscutible entre los clubes colombianos: Atlético Nacional. Su desempeño en la Copa Libertadores 2025, donde alcanzó los octavos de final, le permitió acumular 5.240.000 dólares, una cifra que lo convirtió en el conjunto nacional con mayor recaudo en torneos internacionales. Aunque su avance en el certamen fue relativamente corto, la estructura de premios de la competencia lo dejó muy bien posicionado. Para una institución que históricamente ha sido protagonista en el continente, estos ingresos refuerzan la posibilidad de sostener proyectos deportivos ambiciosos y mantener una nómina competitiva.

En otro frente, los resultados en la Copa Sudamericana también ofrecieron motivos para destacar. Por su parte, la presencia de América dejó una huella valiosa en lo económico, a pesar de quedar eliminado en los octavos de final del mismo torneo. Con una cifra acumulada de 2.365.000 dólares, el club escarlata pudo capitalizar su retorno al plano internacional. Aunque su recorrido no fue tan largo como esperaban los hinchas, el aporte financiero sirve para equilibrar cuentas, proyectar refuerzos y mantener estabilidad en un equipo que ha atravesado altibajos administrativos en los últimos años.

Once Caldas demostró que una campaña sólida puede traducirse en ganancias significativas. El conjunto de Manizales, que llegó hasta los cuartos de final, alcanzó una recaudación de 3.385.000 dólares, ubicándose como el tercer club con mayor ingreso de todo el certamen. Este rendimiento no solo revitaliza la economía del equipo, sino que vuelve a posicionar al cuadro blanco en el mapa internacional después de varios años sin figurar en instancias decisivas.

De manera paralela, es importante considerar el impacto de los incrementos en los premios establecidos por la CONMEBOL. En la última década, la entidad elevó los montos distribuidos en la Sudamericana en un sorprendente 42,6 %, alcanzando los 78,7 millones de dólares repartidos entre todos los participantes. Este impulso económico no solo beneficia a los equipos con mejor rendimiento, sino que también aumenta el atractivo de competir en un torneo que para muchos era visto como un segundo escalón. Hoy, incluso quienes no avanzan demasiado encuentran una fuente de ingresos vital para su operación anual.

En perspectiva general, los resultados financieros de 2025 dejan un mensaje claro sobre el panorama del balompié colombiano. Por un lado, se reafirma la importancia de mantener presencia internacional como un elemento clave en la estabilidad institucional. Por otro, queda en evidencia la brecha que existe frente a los gigantes de Brasil y Argentina, cuyos ingresos por avanzar a fases finales son muy superiores. Para los clubes locales, cada partido ganado afuera representa no solo prestigio, sino la posibilidad de construir un futuro más sólido.

Lea también Nacional sufre inesperada salida; importante cargo quedó a la deriva

En conclusión, la temporada continental dejó más ganancias que festejos deportivos, pero evidenció que los equipos del país deben apostar con mayor convicción a estos escenarios. Las cifras están ahí, los retos también. El desafío ahora es transformar estos ingresos en crecimiento real y competitivo para que, más temprano que tarde, el fútbol colombiano vuelva a ser protagonista más allá de lo económico.



