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Lucas González

Conmebol confirmó sanción a Lucas González en la Copa Libertadores

Lucas González fue expulsado en la victoria de Deportes Tolima sobre O'Higgins en la tercera fase previa del certamen.
Daniel Zabala
Lucas González, entrenador del Deportes Tolima
Lucas González, entrenador del Deportes Tolima // Colprensa

La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó la sanción que deberá pagar Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

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Sanción a Lucas González

González, que fue expulsado el 11 de marzo en el triunfo del conjunto pijao sobre el Club Deportivo O'Higgins en el duelo de vuelta de la tercera fase previa, solo fue castigado con un partido en el que no podrá estar en la línea del banco técnico para comandar al club ibaguereño.

"CONFIRMAR el partido de suspensión automática impuesto al Sr. LUCAS FIDOLO GONZÁLEZ VÉLEZ no acordando ningún partido adicional de suspensión. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL", señala el documento de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol.

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Adicionalmente, el entrenador de Deportes Tolima deberá pagar una multa de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

"IMPONER al Sr. LUCAS FIDOLO GONZALEZ VELEZ una multa de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio", agregó el comunicado.

De esta manera, Lucas González no dirigirá a Tolima en el partido contra Universitario del Perú que está programado para el 7 de abril.

Calendario de Tolima en la Copa Libertadores

Fecha 1 - 7 de abril

Tolima Vs Universitario

Fecha 2 - 14 de abril

Nacional vs Tolima

Fecha 3 - 28 de abril

Tolima Vs Coquimbo Unido

Fecha 4 - 6 de mayo

Tolima Vs Nacional

Fecha 5 - 19 de mayo

Coquimbo Unido Vs Tolima

Fecha 6 - 26 de mayo

Universitario Vs Tolima

En esta nota

Lucas González Deportes Tolima Copa Libertadores Conmebol

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