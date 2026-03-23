Tolima rescató un punto en la última ante Chicó y se mantiene entre los ocho

Boyacá Chicó y Deportes Tolima empataron 1-1 este lunes festivo 23 de marzo en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. El cuadro pijao rescató un punto sobre el final, en un compromiso que parecía quedar en manos del conjunto ajedrezado.

Resumen del partido Chicó vs Tolima HOY

Durante buena parte de la tarde, el equipo dirigido por Jhon Jaime ‘Flecha’ Gómez hizo un partido correcto, ordenado y práctico, logrando incomodar a Tolima y sostener una ventaja que había construido en el cierre del primer tiempo. Chicó entendió cómo jugar el encuentro y durante varios pasajes consiguió llevarlo al terreno que más le convenía.

La apertura del marcador llegó al minuto 39 de la primera parte, cuando Andrés Aedo apareció para poner el 1-0 en favor del conjunto boyacense. Fue un premio al esfuerzo del local, que hasta ese momento había logrado competir con intensidad y cerrar espacios frente a un Tolima que no encontraba claridad en los metros finales.

Con el resultado a su favor, Chicó apostó por administrar la diferencia en el complemento. El equipo tunjano le dio manejo a la ventaja con orden y sacrificio, mientras Tolima intentaba adelantar líneas en busca del empate, aunque sin demasiada profundidad en varios tramos del partido.

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Sin embargo, el juego cambió de tono en el minuto 78, en una acción confusa que terminó siendo decisiva para el desenlace. Inicialmente, el juez mostró tarjeta amarilla a Yaliston Martínez y sancionó penalti, pero tras la revisión del VAR corrigió su decisión: expulsó al defensor de Boyacá Chicó y reanudó el juego con tiro libre para Tolima.

Esa jugada terminó por inclinar el desarrollo del cierre, pues Chicó quedó con diez hombres y empezó a sufrir más de la cuenta en los últimos minutos. Tolima, que hasta entonces había tenido dificultades para romper el bloque rival, encontró más espacios y se fue encima aprovechando la superioridad numérica.

Cuando parecía que el local se quedaba con tres puntos de oro, llegó el empate en una de las últimas acciones del partido. Yoimar Moreno tomó la pelota, encaró con decisión y resolvió con una gran acción individual ante la pasividad de la defensa boyacense, decretando así el 1-1 definitivo en Tunja.

El gol dejó un sabor amargo en Boyacá Chicó, que estuvo muy cerca de sumar una victoria valiosa, pero terminó cediendo terreno en el tramo final. El esfuerzo del equipo de Flecha Gómez no alcanzó para sostener la ventaja y la expulsión resultó determinante en un desenlace que castigó al local.

Posiciones de Chicó y Tolima tras el 1-1

Con este empate, Deportes Tolima llegó a 20 puntos y se mantiene en el grupo de los ocho, ubicándose en la séptima casilla del campeonato. Boyacá Chicó, entre tanto, quedó en la decimoctava posición con apenas ocho unidades y cada vez más comprometido en sus aspiraciones, al borde de una eliminación prematura.