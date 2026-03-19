Tolima en la Copa Libertadores: grupo y rivales confirmados

Deportes Tolima conoció este jueves 19 de marzo su grupo y rivales en la Copa Conmebol Libertadores de 2026.
Luego de haber superado la segunda y tercera ronda previa, el conjunto ibaguereño se ganó el derecho de disputar la ronda de grupos en la que quedó instalado en la zona B.
Los dirigidos por Lucas González se medirán con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile.
Grupo y rivales de Deportes Tolima en la Copa Libertadores
Deportes Tolima jugará en el grupo B y se enfrentará con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile.
Calendario de Tolima en la Copa Libertadores
En la primera fecha, programada entre el 7 y el 9 de abril, Tolima debutará como local frente a Universitario de Perú, en el estadio Manuel Murillo Toro.
Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará entre el 14 y el 16 de abril, el conjunto ibaguereño actuará como visitante frente a Nacional de Uruguay.
Para la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, Tolima volverá a jugar en casa, esta vez contra Coquimbo Unido.
En la cuarta jornada, que se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, el equipo colombiano repetirá como local en el Estadio Manuel Murillo Toro, Nacional de Uruguay.
Finalmente, Tolima cerrará su participación con dos partidos consecutivos como visitante: primero ante Coquimbo Unido entre el 19 y el 21 de mayo, y luego frente Universitario entre el 26 y el 28 de mayo.