Tolima en la Copa Libertadores: grupo y rivales confirmados

Deportes Tolima conoció este jueves 19 de marzo su grupo y rivales en la Copa Conmebol Libertadores de 2026.

Luego de haber superado la segunda y tercera ronda previa, el conjunto ibaguereño se ganó el derecho de disputar la ronda de grupos en la que quedó instalado en la zona B.

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Los dirigidos por Lucas González se medirán con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile.

Grupo y rivales de Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Deportes Tolima jugará en el grupo B y se enfrentará con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile.

Calendario de Tolima en la Copa Libertadores

En la primera fecha, programada entre el 7 y el 9 de abril, Tolima debutará como local frente a Universitario de Perú, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará entre el 14 y el 16 de abril, el conjunto ibaguereño actuará como visitante frente a Nacional de Uruguay.

Para la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, Tolima volverá a jugar en casa, esta vez contra Coquimbo Unido.

En la cuarta jornada, que se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, el equipo colombiano repetirá como local en el Estadio Manuel Murillo Toro, Nacional de Uruguay.

Finalmente, Tolima cerrará su participación con dos partidos consecutivos como visitante: primero ante Coquimbo Unido entre el 19 y el 21 de mayo, y luego frente Universitario entre el 26 y el 28 de mayo.