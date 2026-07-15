Conmebol felicitó a Argentina y le metió presión: "A traer la copa a casa"

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 también se celebró desde la Conmebol. El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, felicitó a la Albiceleste y dejó un mensaje de respaldo de cara al duelo por el título frente a España.

A través de su cuenta en la red social X, el dirigente destacó la nueva actuación del equipo de Lionel Scaloni y dejó claro que toda Sudamérica estará representada en la final del próximo domingo.

"¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Sudamérica! Otra final, vamos por la copa otra vez. Fútbol, actitud y un equipo que siempre cree en grande", escribió Domínguez tras el triunfo sobre Inglaterra.

El presidente de la Conmebol también felicitó a la vigente campeona del mundo por el resultado conseguido en Atlanta y lanzó un mensaje pensando en el partido definitivo. "Felicitaciones por otro triunfo histórico y por representar a toda Sudamérica. El domingo, a traer la copa de nuevo a casa", añadió.

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Argentina aseguró su clasificación luego de remontar el marcador frente a Inglaterra. Anthony Gordon abrió la cuenta para los europeos, pero Enzo Fernández igualó al minuto 85 y Lautaro Martínez selló el 2-1 en el tiempo de reposición.

Con ese resultado, la selección dirigida por Lionel Scaloni avanzó a su segunda final mundialista consecutiva y a la tercera en las últimas cuatro ediciones del torneo, confirmando el gran momento que atraviesa el fútbol argentino.

Ahora, la Albiceleste tendrá un nuevo desafío frente a España, que un día antes sorprendió al eliminar 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro para quedarse con el primer boleto a la final.

El partido por el título se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina buscará revalidar el campeonato del mundo y responder al llamado de la Conmebol de llevar nuevamente el trofeo a Sudamérica.