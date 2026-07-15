"Somos únicos, y no es arrogancia": Scaloni habló por toda Argentina tras la remontada a Inglaterra

Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas después de la épica remontada con la que Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. El entrenador, visiblemente emocionado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, elogió el carácter de sus jugadores y dejó una frase que rápidamente se convirtió en símbolo de la clasificación.

Lionel Scaloni habló luego de la clasificación al Mundial 2026

"Somos únicos, y no es arrogancia", afirmó el seleccionador argentino al término del compromiso. La Albiceleste volvió a demostrar su capacidad para levantarse en los momentos más difíciles y selló el triunfo con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos del partido.

Scaloni reconoció que la reacción de su equipo volvió a sorprenderlo, incluso después de todos los éxitos conseguidos en los últimos años. "Este grupo no deja de sorprenderme", manifestó con la voz entrecortada, todavía conmovido por la manera en que sus dirigidos dieron vuelta al marcador frente a Inglaterra.

El técnico aseguró que resulta complicado explicar la mentalidad de esta generación de futbolistas. "Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", expresó al referirse a la entrega que tuvo Argentina hasta el pitazo final.

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Scaloni también destacó el significado que tiene vestir la camiseta albiceleste y aseguró que ese sentimiento fue determinante para alcanzar una nueva final del Mundial. "La camiseta lo amerita: dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie", señaló.

El seleccionador no olvidó el respaldo de los miles de aficionados que acompañaron al equipo en Atlanta y les atribuyó parte del mérito por la clasificación. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó", comentó en medio de la celebración.

Con este nuevo éxito, Argentina disputará su tercera final en los últimos cuatro Mundiales, ratificando una de las etapas más exitosas de su historia. La vigente campeona del mundo volvió a responder en un partido límite y ahora quedó a un triunfo de revalidar la corona obtenida en Qatar 2022.

El próximo domingo 19 de julio, la selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí buscará conquistar un nuevo título mundial y prolongar una era que ya quedó marcada entre las más brillantes que ha vivido el fútbol argentino.