Harry Kane salió devastado tras perder la semifinal contra Argentina

Terminaron de manera oficial las semifinales de la Copa Mundial 2026 luego de un partido de infarto entre la Selección de Inglaterra y la de Argentina, la cual dejó un marcador de 2-1 a favor de la albiceleste y la respectiva clasificación a la gran final del certamen.

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Frente a esta situación, Harry Kane expresó su entera desilusión ante los medios una vez finalizado el encuentro y resumió el sentimiento del plantel con un mensaje que reflejó el impacto de la eliminación: "Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados".

Harry Kane salió desconsolado tras la eliminación

Las declaraciones del delantero llegaron pocos minutos después de un partido que mantuvo a Inglaterra cerca de la clasificación durante gran parte del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Anthony Gordon al minuto 55, resultado que lo acercaba a la final del torneo. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo definitivo del compromiso, igualó el marcador con un tanto de Enzo Fernández al minuto 85 y posteriormente consiguió el gol que aseguró su clasificación tras un certero cabezazo de Lautaro Martínez.

Kane reconoció el esfuerzo realizado por todo el grupo durante la Copa del Mundo y lamentó que el equipo no pudiera sostener la ventaja en los minutos finales. El atacante destacó el compromiso mostrado por los jugadores desde el inicio del campeonato y señaló que la eliminación resulta difícil de asimilar después del recorrido realizado por la selección inglesa.

"Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente. Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador".

¿Cómo ver la final del Mundial entre España vs Argentina?

El equipo comandado por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni consiguieron su pase a la gran final del certamen Mundialista que se jugará en el MetLife tras vencer a Francia e Inglaterra en dos auténticos partidazos y ahora sueñan con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Este será un partido que nadie se puede perder y es por ello que RCN se pone la '10' para llevarle a todos los fanáticos del fútbol la transmisión del compromiso a través de su señal principal de TV, el canal de YouTube de RCN y la APP del Canal RCN.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.