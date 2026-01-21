Llega una nueva edición del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 en la temporada 2026, la cual se perfila como una de las competiciones juveniles más emocionantes del año en el fútbol sudamericano, en la que se reunirá a las diez selecciones nacionales afiliadas a la CONMEBOL.

Este certamen se disputará en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero de 2026, y Conmebol no dio espera al anunciar los escenarios deportivos en los que se llevarán a cabo todos los enfrentamientos, los cuales serán: Juan Alfonso Giagni, Emiliano Ghezzi y el CARFEM de Ypané, además de haber dado a conocer también el calendario de los respectivos enfrentamientos.

Conmebol hizo oficial el fixture y sedes del Sudamericano Sub20

Paraguay fue elegida como sede de esta edición, lo que marca un hito histórico ya que es la primera vez que el país guaraní acoge el Sudamericano Femenino Sub-20. Este certamen, además de coronar al nuevo campeón continental, otorgará cuatro cupos directos para la Copa Mundial de esta categoría que se llevará a cabo en el presente año, el cual se celebrará en Polonia más adelante en el año.

En cuanto al respectivo fixture, tras la división de las selecciones participantes en los dos grupos correspondientes, la primera jornada comenzará con el debut de las anfitrionas, Paraguay vs Chile.

El formato del torneo contempla dos fases: una fase de grupos y una fase final. En la primera etapa, los diez equipos se dividen en dos grupos de cinco, con todos enfrentándose entre sí una vez. Los tres primeros de cada grupo avanzan a la fase final, donde los seis clasificados jugarán en un formato todos contra todos para definir a las mejores selecciones de Sudamérica en la categoría.

¿Cómo quedaron los grupos del Sudamericano Sub20?

En el Grupo A se encuentran las selecciones de Paraguay (anfitrión), Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay, mientras que el Grupo B lo integran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Esta distribución promete encuentros de alto nivel desde el inicio, con selecciones tradicionales como Brasil y Argentina que históricamente han mostrado fuerza en categorías juveniles, enfrentándose a otras potencias emergentes del continente.







