Dimayor confirmó sanción a Luis 'chino' Sandoval

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer la resolución 003 de 2026 en la que se comunicaron las sanciones y multas, después de disputarse la fecha 1 de la Liga BetPlay.

En el informe fue reportado el delantero de Deportes Tolima Luis Fernando 'chino' Sandoval, quien fue expulsado en la victoria del conjunto ibaguereño 2-0 en condición de visita sobre Junior de Barranquilla.

Lea también Lucas González dejó en evidencia las falencias de Junior tras el triunfo de Tolima

Sandoval vio la tarjeta roja en el minuto 84, después de cometer una infracción sobre Juan David Ríos, pero además por golpearlo con el codo cuando el futbolista de Junior caía sobre el césped del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ante lo registrado, el 'chino' Sandoval deberá pagar dos fechas de sanción y además fue multado con $758.725.

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR reportó al delantero por "ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF".

Los partidos que se perderá el 'Chino' Sandoval

Después de conocerse la sanción, Luis Fernando 'chino' Sandoval será baja en Deportes Tolima para los partidos contra Alianza Fc en condición de local y frente a Deportivo Independiente Medellín como visitante.

En lugar de Sandoval, el conjunto 'pijao' tendrá a disposición a Gonzalo Lencina y Adrián Parra para ocupar el puesto de delantero.