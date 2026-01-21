Tulio Gómez reveló a quién le gustaría venderle a América

Comenzó una nueva temporada del Fútbol Profesional Colombiano y justamente en la Liga BetPlay se han dado varias sorpresas en cuanto a resultados de la primera fecha, mercado de fichajes en donde llegaron grandes figuras de nivel mundial, pero también en donde se está hablando sobre la posible venta de uno de los clubes más grandes e históricos del país.

El protagonista de esta nueva novela sería nada más y nada menos que América de Cali, la escuadra que cuenta con casi 100 años desde su fundación y es una de las más campeonas en el FPC estaría buscando un nuevo futuro a proyecto, ya que Tulio Gómez, máximo accionista de la institución 'escarlata' estaría buscando cerrar su ciclo y lo haría con una millonaria venta.

Tulio Gómez le vendería América a los árabes

Por un tiempo se habló sobre una supuesta crisis económica por la que estaba pasando América de Cali, se habló sobre la venta del club, la salida de jugadores, pero con el pasar de las jornadas, los fichajes y la participación del club a nivel nacional e internacional se fue solventando el tema, hasta el punto en el que se llegó a romper el mercado de fichajes con Juan Fernando Quinteroy luego con una millonaria venta.

Tulio Gómez y su hija, la presidenta del club, Marcela Gómez, siempre dieron un parte de tranquilidad en cuanto a este tema a los jugadores de ambas plantillas, los cuerpos técnicos y hasta a los propios hinchas. Sin embargo, recientemente volvió a salir a conversación la venta del club por parte del propio máximo accionista.

Gómez dio a conocer en diálogo con Win Sports que él y su equipo ya estarían cumpliendo su ciclo como uno de los dueños de la institución, por lo que está abierta la ventana de una posible venta, aunque todavía no se tiene un precio estipulado, lo que si tiene claro el máximo accionista es que quiere que sea una organización mucho más grande que América, una árabe, por ejemplo.

"Necesitamos unos árabes, unos cataríes que digan vamos a apostarle a América. Un tipo que llegue más lleno que nosotros, que invierta sin miedo y que traiga jugadores que den escalofríos".

Así arrancó América la Liga BetPlay 2026

El cuadro 'escarlata' debutó con una contundente victoria 3-0, en el Pascual Guerrero, contra Internacional de Bogotá. Con estos primeros tres puntos, América se ubica en la segunda casilla, por debajo de Nacional, y a la espera de la segunda jornada en donde tendrán que visitar en el Estadio La Independencia a Boyacá Chicó.