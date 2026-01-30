Conmebol le envió un caluroso mensaje al Millonarios de Falcao: "Va por la Sudamericana"

La Conmebol comenzó a palpitar la Copa Sudamericana 2026 y este jueves 29 de enero, en horas de la tarde, envió un mensaje directo a Radamel Falcao García y a Millonarios FC, de cara a su participación en la fase previa del certamen continental.

A través de la cuenta oficial de la Copa Conmebol Sudamericana, publicó una pieza gráfica protagonizada por Falcao, acompañada de otra imagen en la que el delantero celebra un gol frente a Atlético Nacional, rival que enfrentará el cuadro azul en el repechaje.

El mensaje que le envió Conmebol a Falcao

Junto a las imágenes, Conmebol compartió un mensaje que no pasó desapercibido entre los hinchas: “El Tigre va por la Gran Conquista con Millonarios”, resaltando el peso simbólico y deportivo del regreso del goleador histórico de la Selección Colombia a la escena internacional.

En una segunda publicación, el organismo reforzó la expectativa al escribir: “Radamel Falcao García en la Conmebol Sudamericana 2026”, confirmando así la presencia del atacante samario como uno de los grandes atractivos del torneo.

¿Cuándo es el partido Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana?

Millonarios deberá afrontar la fase previa de la Copa Sudamericana en un duelo único frente a Atlético Nacional, compromiso programado para el martes 4 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

El ganador de esa serie a partido único avanzará directamente a la fase de grupos del torneo continental, mientras que el perdedor se quedará sin nada.

Para Millonarios, el mensaje de Conmebol representa un respaldo mediático y una motivación adicional en la antesala de un partido llamativo que volverá a disputarse en el ámbito internacional, esta vez con el protagonismo de Falcao.

Cabe recordar que el Tigre volvió al club embajador tras seis meses de inactividad, una situación que generó expectativa y debate sobre su estado físico y su impacto inmediato en el equipo dirigido por el cuerpo técnico azul.

Falcao ya tuvo su reaparición oficial con Millonarios en la derrota frente a Deportivo Pasto por Liga BetPlay, y ahora se prepara para liderar al equipo en uno de los partidos más importantes del semestre, con la Copa Sudamericana como gran objetivo.