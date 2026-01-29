Liga BetPlay 2026-I: revelan el segundo equipo que se quedaría sin director técnico

La Liga BetPlay 2026-I podría quedarse en los próximos días con un segundo equipo sin director técnico, luego de que Millonarios confirmara recientemente la salida de Hernán Torres por malos resultados.

Ahora, el foco de atención está puesto sobre Independiente Medellín, donde el proceso de Alejandro Restrepo atraviesa su momento más delicado desde su llegada al club, al punto de que el entrenador aparece 'en la cuerda floja'.

El arranque del campeonato ha sido determinante para que se enciendan las alarmas en el cuadro antioqueño. En las tres primeras fechas de la Liga BetPlay, el Medellín apenas ha sumado un punto.

Ese único empate se dio en condición de local frente a Deportes Tolima, en un partido en el que el rival terminó con nueve jugadores, lo que aumentó la inconformidad de la afición por no haber logrado la victoria.

A los resultados recientes se suma el desgaste acumulado de la temporada anterior. Durante el 2025, el DIM alcanzó dos finales —Liga BetPlay I y Copa BetPlay—, pero en ambas ocasiones se quedó sin el título.

Ese contexto ha llevado a que desde el entorno del club se hable de una posible decisión drástica, especialmente si el equipo no logra revertir su presente inmediato en el campeonato.

Próximo partido de Independiente Medellín

Según se comenta, el duelo del próximo domingo 1 de febrero ante Millonarios, en El Campín, a partir de las 8:30 p. m., podría ser definitivo para el futuro de Alejandro Restrepo en el banquillo rojo.

En caso de una derrota en Bogotá, la dirigencia del Medellín evaluaría la salida del entrenador, pese a que Restrepo tiene contrato vigente con la institución hasta el año 2027.

Estadísticas de Alejandro Restrepo en Medellín

Desde su llegada al DIM en 2024, Alejandro Restrepo ha dirigido un total de 89 partidos, con un balance de 40 victorias, 28 empates y 21 derrotas, para un rendimiento del 55,4 %, números que hoy no parecen suficientes para calmar la presión que rodea su continuidad.