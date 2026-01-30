Confirmados los cruces de semifinales de la Copa América de Futsal

La Copa América de Futsal cerró este jueves 29 de enero su quinta jornada, dejando definidos los cruces de semifinales y a las cuatro selecciones clasificadas a la próxima edición de la Copa del Mundo de Futsal, premio adicional para quienes alcanzaran esta instancia.

En el grupo A, Argentina confirmó su favoritismo tras golear 4-1 a Paraguay, cerrando la fase con 10 puntos. Perú dio el golpe de la fecha al derrotar 2-1 a Uruguay, resultado que le permitió terminar segundo con 9 unidades y acompañar a la Albiceleste a semifinales y al Mundial.

En la zona B, Brasil ratificó su poderío al vencer 2-1 a Venezuela, resultado con el que terminó como líder con 10 puntos, seguido por la Vinotinto con 9 unidades. Ambos equipos aseguraron no solo su paso a semifinales, sino también el cupo mundialista, dejando sin opciones a Colombia y Chile.

Precisamente, la Selección Colombia empató 2-2 frente a Chile, un resultado que no le alcanzó para avanzar. La Tricolor finalizó tercera del grupo con cinco puntos, mientras que la Roja quedó cuarta con cuatro, sellando la eliminación de ambas selecciones del camino hacia el Mundial.

Resultados de la quinta fecha de la Copa América de Futsal

Chile 2-2 Colombia

Brasil 2-1 Venezuela

Uruguay 1-2 Perú

Paraguay 1-4 Argentina

De esta manera, los cruces de semifinales, que se disputarán el sábado 31 de enero, quedaron definidos así: Argentina vs Venezuela y Brasil vs Perú, teniendo en cuenta sus ubicaciones en los grupos.

Posiciones de la Copa América de Futsal - fecha 5

Grupo A

1. Argentina – 10 puntos

2. Perú – 9

3. Uruguay – 7

4. Paraguay – 3

5. Ecuador – 0

Grupo B

1. Brasil – 10 puntos

2. Venezuela – 9

3. Colombia – 5

4. Chile – 4

5. Bolivia – 0

Cruces de semifinales de la Copa América de Futsal (sábado 31 de enero)

Argentina vs Venezuela

Brasil vs Perú

Bolivia vs Ecuador - 9no. puesto

Chile vs Paraguay - 7mo. puesto

El domingo se jugarán la final, partido por el tercer puesto y Uruguay vs Colombia, por la quinta casilla del certamen continental.