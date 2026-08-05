Conmebol presentó el nuevo parche que utilizará Atlético Nacional

La Confederación Sudamericana de Fútbol sigue renovándose y desde el pasado 27 de julio dio a conocer que los equipos que han sido campeones de la Copa Conmebol Libertadores llevarán en su indumentaria parches conmemorativos oficiales que los distinguirán como los vencedores del torneo de clubes más importante del continente.

"🏆💚🤩 Los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores: Atlético Nacional, bicampeón y máximo ganador del fútbol colombiano", presentó la Conmebol.

Conmebol presentó el parche de Atlético Nacional

Este miércoles 5 de agosto, la Conmebol presentó el parche que llevará Atlético Nacional en sus uniformes, que lo identificará como bicampeón del certamen.

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La insignia es un escudo con fondo gris en el que resalta la silueta de la Copa Libertadores, además del número dos y los años 1989 y 2016, en los cuales Atlético Nacional conquistó el campeonato.

El parche también cuenta con detalles en verde, que permiten relacionarlo con el club antioqueño.

Once Caldas también tendrá su parche

Además de Atlético Nacional, único equipo colombiano que ha ganado en dos ocasiones la Copa Conmebol Libertadores, el Once Caldas de Manizales también se ganó el derecho de llevar un parche de campeón en su indumentaria.

El equipo de Manizales lucirá la insignia como vencedor del certamen en la edición de 2004.