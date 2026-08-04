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Atlético Nacional

Atlético Nacional está cerca de su primer gran premio de la temporada 2026

Atlético Nacional ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026.
Daniel Zabala
Atlético Nacional.
Atlético Nacional. // @nacionaloficial

Atlético Nacional ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano en el 2026, teniendo en cuenta que fue finalista del certamen del primer semestre y es candidato a los títulos de la Liga BetPlay del segundo semestre y de la Copa BetPlay.

A pesar de que el gran objetivo del conjunto 'verdolaga' es el de conquistar los títulos de los torneos que disputa, la institución antioqueña está muy cerca de conseguir un primer premio en la temporada.

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Se trata de la clasificación a un certamen internacional para la temporada 2027, ya sea Copa Conmebol Sudamericana o Copa Conmebol Libertadores.

Y es que Atlético Nacional es líder, con bastante ventaja, de la tabla de la reclasificación, teniendo en cuenta la gran cantidad de puntos que sumó en el primer semestre y el arranque en la segunda mitad del año.

Actualmente, el equipo antioqueño es primero con 58 puntos y le saca 14 de ventaja al segundo que es Junior y que no compite por ninguna clasificación, ya que al ser campeón de la Liga BetPlay-I tiene un lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El principal "rival" que tendría Nacional sería Deportes Tolima, que es tercero de la reclasificación con 43 unidades.

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Así está la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 58 puntos

2. Junior - 44 puntos

3. Deportes Tolima - 43 puntos

4. Once Caldas - 37 puntos

5. América de Cali - 37 puntos

6. Santa Fe - 35 puntos

7. Deportivo Pasto - 34 puntos

8. Medellín - 32 puntos

9. Águilas Doradas - 32 puntos

10. Deportivo Cali - 30 puntos

11. Millonarios - 29 puntos

12. Internacional de Bogotá - 28 puntos

13. Bucaramanga - 27 puntos

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14. Llaneros - 26 puntos

15. Fortaleza - 24 puntos

16. Alianza Valledupar - 18 puntos

17. Jaguares - 18 puntos

18. Boyacá Chicó - 17 puntos

19. Cúcuta Deportivo - 16 puntos

20. Deportivo Pereira - 11 puntos

Teniendo como referencia la tabla de la reclasificación de la temporada 2025, Atlético Nacional estaría a 15 puntos de asegurar, por lo menos, la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana de 2027.

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