¿Milton Casco sí se va de Nacional? Revelan decisión final

El lunes 3 de agosto, la prensa argentina contó que el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata está muy interesado en contar con los servicios del lateral izquierdo Milton Casco, quien milita en Atlético Nacional de Medellín.

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El equipo que, aparecer, quiere a Milton

Casco, como es bien sabido, es titular habitual desde hace un buen tiempo en el conjunto verdolaga. Es posible que esto se mantenga con el mandato del entrenador bogotano Lucas Fidolo González Vélez​.



“El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco; ya había posado sus ojos en él a fines del 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de diez temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín”, señaló TyC Sports.

Lo que dicen en Argentina

“La principal traba para Gimnasia es que no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior. En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano”, añadió.



Tras lo mencionado por el portal argentino, el interrogante sobre la continuidad del lateral izquierdo Milton Casco en Atlético Nacional quedó en el ambiente. Pero en las últimas horas, el tema se aclaró, para alegría de muchos hinchas del club.

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Casco se quedaría en el verdolaga

De acuerdo con lo mencionado en Clásico Paisa este martes 4 de agosto, hasta el momento, Milton Casco seguiría vistiendo los colores de Atlético Nacional. El defensa, de esta manera, no se iría de la institución colombiana.