En la conmemoración de los 79 años de Atlético Nacional, hubo múltiples muestras de afecto desde distintos rincones del continente, pero una en particular logró conmover profundamente al mundo del fútbol.

"Por nuestros colores que nos unen, por nuestros lazos eternos ¡Felicidades, Atlético Nacional!"

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Chapecoense volvió a hacerse presente con un mensaje cargado de memoria, gratitud y hermandad, reafirmando un vínculo que trasciende generaciones.

El club brasileño publicó dos piezas audiovisuales en sus redes sociales que rápidamente se viralizaron. En la primera, un video acompañado del mensaje “Por nuestros colores que nos unen, por nuestros lazos eternos, por nuestra historia imborrable. ¡Felicidades, Atlético Nacional! ¡Siempre en nuestros corazones!”, evocó la conexión profunda entre ambas instituciones. La segunda publicación fue más directa, pero igual de contundente: “Hermanos siempre”, una frase que resume una relación forjada en uno de los momentos más difíciles que ha vivido el deporte.

Además, Chapecoense acompañó sus publicaciones con la ya emblemática frase “A nossa irmandade será eterna!”, junto a una imagen de su plantel sosteniendo la camiseta verdolaga, símbolo de respeto y unión. El gesto fue replicado por miles de aficionados y figuras del fútbol, quienes recordaron el origen de esta relación única.

Conmovedor saludo de Chapecoense a Nacional en su aniversario 79: “Hermanos siempre”

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El lazo entre ambos clubes se remonta a 2016, cuando Chapecoense viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana y sufrió un trágico accidente aéreo. En ese momento, Atlético Nacional tuvo un gesto que dio la vuelta al mundo: solicitó que el título fuera otorgado al equipo brasileño, priorizando la memoria y el homenaje por encima de la competencia.

Desde entonces, la relación entre Nacional y Chapecoense se convirtió en un símbolo global de empatía y solidaridad. Cada aniversario, cada mensaje, refuerza ese lazo que no entiende de fronteras ni de resultados.

Bajo el hashtag #79AñosDeGrandeza, Chapecoense no solo celebró la historia del ‘Rey de Copas’, sino que también recordó que la verdadera grandeza de un club se mide en sus valores. Y en esa escala, ambos equipos comparten un lugar imborrable.