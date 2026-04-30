Courtois y la decisión de último momento que hay en Real Madrid

El guardameta belga había estado apartado de las canchas debido a una lesión de larga duración, pero recientemente se dio a conocer una buena noticia y volvió a integrarse parcialmente a las sesiones colectivas, participando en ejercicios específicos junto a sus compañeros.

Este progreso marca un punto clave en su rehabilitación, ya que supone el paso previo a recibir el alta médica definitiva. Thibaut Courtois continúa dando pasos firmes en su proceso de recuperación y ya se entrena con el grupo de Real Madrid, un avance que ilusiona tanto al cuerpo técnico como a la afición.

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Courtois entrena nuevamente con el Real Madrid

Durante las últimas semanas, Courtois había trabajado de manera diferenciada, enfocado en la recuperación física y en la readaptación al ritmo competitivo. Sin embargo, su evolución ha sido positiva y constante, lo que le permitió sumarse nuevamente a las dinámicas grupales.

Aunque todavía no está al 100%, su presencia en los entrenamientos es una señal clara de que su regreso está cada vez más cerca. El cuerpo técnico del Real Madrid, liderado por Arbeloa, sigue de cerca cada paso del proceso, evitando cualquier riesgo de recaída.

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La prioridad es que el portero recupere su mejor versión sin apresurar los tiempos, especialmente en un tramo decisivo de la temporada en el que el equipo pelea todavía tiene oportunidades de quedarse con el título de LaLiga y no cerrar con las manos vacías la temporada 2025/26.

La vuelta de Courtois no solo representa una mejora en lo deportivo, sino también en lo anímico. Considerado uno de los mejores arqueros del mundo, su liderazgo y experiencia son fundamentales dentro del vestuario. Su posible regreso en los próximos partidos de torneo local podría reforzar significativamente la seguridad defensiva del equipo blanco.

Próximo partido de Real Madrid

El siguiente reto de Real Madrid en LaLiga será en condición de visitante, jugando en el RCDE Stadium contra el Espanyol el domingo 3 de mayo sobre las 14:00 hora Colombia.

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¿Cómo llega Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga?

El cuadro 'merengue' se encuentra peleando la cima de la tabla de posiciones con el Barcelona, tal como es costumbre, aunque en esta ocasión el conjunto encabezado por Hansi Flick le saca una importante diferencia de 11 puntos. Aún así, matemáticamente, sigue contando con opciones de quedarse con el título tomando en cuenta que quedan cinco partidos aún por jugarse, 15 puntos.