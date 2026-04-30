Luis Díaz genera revuelo en Inglaterra: explosión de referentes contra Liverpool

Mucho se ha hablado del gran nivel que ha demostrado Luis Fernando Díaz Marulanda con el Bayern Múnich superando las cifras que tuvo en todas las temporadas en el Liverpool. Ganó todo en Inglaterra y fue de los mejores jugadores, pero, tal vez por la exigencia de la Premier League, no tuvo los números que ha tenido en la Bundesliga.

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Sin embargo, desde su salida, el Liverpool se dio cuenta al jugador que perdía, pues, Cody Gakpo no ha podido explotar tanto como sí lo hizo ‘Lucho’ en Liverpool o como lo está haciendo ahora en el Bayern Múnich. Los ‘Reds’ nunca tuvieron intenciones de sentarse a renovarle el contrato y Luis Díaz se quedó como uno de los jugadores con peor salario en la institución.

Este hecho llevó a que Luis Díaz tomara decisiones de salir de la Premier League. Apareció Alemania como la solución y con 26 goles anotados en la temporada, Liverpool se dio cuenta del error que hizo al no mejorarle las condiciones salariales para que pudieran llegar a un acuerdo para su continuidad.

LAS CRÍTICAS DE REFERENTES DE LA PREMIER LEAGUE AL LIVERPOOL

Sin duda alguna, lo que ha hecho en el Bayern Múnich deja al colombiano en la cima mundial como uno de los mejores extremos de la actualidad y con cifras difíciles de superar. Además, apenas llegó a tierras teutonas quedó campeón de la Supercopa de Alemania, luego ganó la Bundesliga y está a 90 minutos de clasificar a la final de la UEFA Champions League.

Luis Díaz podría ganar todos los títulos de la temporada mientras que el Liverpool sufre bastante en la Premier League con 58 unidades en la cuarta casilla ya resignados a conseguir títulos en lo que resta del 2026. Esto generó un caos entre referentes de la liga de Inglaterra extrañando al guajiro.

Primero fue Micah Richards que indicó, “tenemos que ser absolutamente sinceros aquí porque no puedo ni entenderlo. ¿Me estás diciendo que vendes a Luis Díaz para quedarte con Gakpo? Sinceramente, eso no es solo una mala decisión futbolística, ¡es una decisión de vida impactante! ¡Es absolutamente ridículo! Estás ahí sentado viendo a Díaz ahora mismo en el Bayern Munich, ¡y está destrozándolo por completo en el escenario más grande!

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¡Electrizante! Está metiendo goles contra el Real Madrid y contra el PSG, y tú solo te quedas rascándote la cabeza pensando, ¿Cómo demonios dejó Liverpool que se les escapara de las manos? ¡El tipo es un total cambiador de partidos! Trae ese caos puro, la energía increíble, el ritmo, la potencia, esos momentos de magia absoluta. Cuando arranca por esa banda... ¡increíble! El Liverpool no solo perdió a un jugador del equipo... perdió una joya. ¡Una joya absoluta! ¡Qué jugador!”.

Luego fue Jamie Carragher un referente del Liverpool y uno de los exfutbolistas más críticos que señaló, “nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano, algo que todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir, jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes, nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado… qué noche y qué gran actuación de él esta noche, nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.

LAS CIFRAS DE CODY GAKPO QUE EXTRAÑAN A LUIS DÍAZ

Ahora sin Luis Díaz, Arne Slot ha tenido que sacar el mejor provecho de Cody Gakpo como extremo por izquierda. Sin embargo, los números actuales del neerlandés no se acercan ni a los mejores de Luis en el Liverpool, ni tampoco a las cifras de esta temporada que ha tenido el guajiro.

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Y es que, Cody Gakpo suma en la Premier League 32 partidos con apenas seis goles y cinco asistencias. Luis Díaz está en los ojos del mundo y en el Liverpool lo extrañan bastante por su explosividad y por su aporte en pases goles y en anotaciones.

Justamente, la temporada pasada, en la que no tuvo la regularidad deseada, Luis Díaz dejó sus mejores números en Liverpool con 17 anotaciones y cinco asistencias. A lo largo de su experiencia con los ‘Reds’ disputó 148 partidos, marcó 41 goles y 19 asistencias.