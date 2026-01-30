Conozca más detalles de la visita del trofeo de la Copa de Mundo a Colombia

Cada vez falta menos para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y como parte de la campaña de expectativa, se está realizando el Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, el cual llegará a Colombia los días 15 y 16 de febrero.

Bogotá será la ciudad encargada de recibir el trofeo original de la Copa del Mundo en el Gran Salón de Corferias, en donde se brindará una verdadera experiencia inmersiva para los asistentes.

Según explicó la organización del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA se establecerá un circuito en el que cada persona recorrerá la historia y conectará sus emociones con el trofeo.

Circuito del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA

El Túnel de las Emociones

La experiencia comenzará con el "Túnel de las Emociones", el cual será un pasillo en el que se pondrán a pruebas las sensaciones de cada espectador.

Sala 1: Los Titulares que Hicieron Historia

Después de transitar por el túnel se encontrarán "Los Titulares que Hicieron Historia" en la que se presentará una galería audiovisual con momentos icónicos de la Copa del Mundo.

Sala 2: El Domo

En El Domo los aficionados harán un viaje 360 grados que recrea la sensación de estar en un estadio de fútbol durante un partido de la Copa del Mundo.

Los sonidos, efectos y proyecciones harán que la experiencia sea vibrante al ritmo de un compromiso oficial.

Sala 3: Los Balones que Hablan

Los Balones de Que hablan homenajearán al gran protagonista de los Mundiales.

"En esta experiencia inmersiva, divertida y nostálgica, los balones más representativos de los Torneos de la Copa Mundial de la FIFA™ cobran vida y, a través de cuatro historias, cuentan con orgullo lo que han vivido en la cancha. El host es un narrador que guía este viaje emocional".

Sala 4: La Zona de los Recuerdos

"El recorrido continúa por La Zona de los Recuerdos, un pasillo-museo que reúne los objetos más relevantes que Coca-Cola ha lanzado a lo largo de los Torneos de la Copa Mundial de la FIFA™. Aquí, el host es un coleccionista que ha dedicado su vida a preservar las memorias que conectan la historia del fútbol y Coca-Cola, demostrando cómo cada pieza guarda una emoción que se niega a desaparecer".

Sala 5: Vestuario

En el vestuario se vivirá la tensión que siente cada futbolista antes de saltar al terreno de juego.

"En este espacio, los visitantes reciben mensajes motivacionales, sonidos y visuales que los preparan para su propio partido. Los asistentes se convierten en un equipo, listos para dar el paso al juego de sus vidas, mientras recorren camisetas legendarias de Adidas a través de la historia de los Torneos de la Copa Mundial de la FIFA™. El host de esta sala es un entrenador de fútbol".

Sala 6: El Campo

Después del vestuario los aficionados vivirán una experiencia especial al saltar al campo de juego, el cual será un espacio cubierto de 360 grados.

El Tour del Trofeo de la Copa del Mundo terminará con el momento anhelado por todos los aficionados, ya que se encontrarán de frente con el imponente trofeo origial.

Cómo acceder al Tour de la Copa del Mundo

Los aficionados interesados podrán vivir la experiencia mediante tres dinámicas.

La primera será mediante un registró digital en www.coca-cola.com, donde, entre el 16 de enero y el 14 de febrero, se entregarán diariamente boletas digitales de forma limitada.

Cada día, las primeras personas en registrarán a las 11:00 A.M. y 6:00 P.M. obtendrán boletos dobles, dependiendo de la disponibilidad.

La segunda opción será presentarse directamente el día de evento y en caso de haber disponibilidad se permitirá el ingreso.

La tercera y última opción es a través de la "mecánica transaccional en Éxito y Farmatodo).