¿Contra Francia y Croacia? Neymar, en la prelista de la Selección de Brasil

Neymar, por su cuestionado estado físico, y la elección del portero titular son las grandes incógnitas de la selección brasileña a menos de tres meses del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que la Canarinha buscará su sexta estrella.

Convocar o no al camisa 10, máximo goleador histórico de Brasil, es uno de los grandes quebraderos de cabeza que tendrá que afrontar el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo, en mayo pasado, el exentrenador del Real Madrid no ha contado con Neymar, ya sea por lesión o porque estaba recuperando ritmo de juego en el Santos, al que regresó a inicios de 2025 tras su paso por Arabia Saudí.

Ancelotti podría certificar la convocatoria de Neymar a la Selección de Brasil

El atacante de 34 años ha aceptado el desafío y empieza a levantar el vuelo. En diciembre pasado, se sometió a una artroscopia para corregir unas molestias en el menisco de su rodilla izquierda.

Ancelotti divulgará su próxima lista el 16 de marzo, cuando citará a sus jugadores predilectos para los amistosos de preparación contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.

Hasta ese día, Neymar tiene un partido de Liga, contra Corinthians, para demostrar su completa recuperación.

Neymar está en la lista preliminar de la selección absoluta y debería ser visto en persona por Ancelotti

El periodista Lucas Musetti, aseguró que "Neymar no fue incluido en la convocatoria para el partido Santos vs Mirassol. No se sintió al cien por cien durante los últimos entrenamientos. Intensificará el trabajo muscular para estar disponible contra el Corinthians".

Lea también Richard Páez vuelve a El Campín: así fue el mensaje de agradecimiento a Millonarios

El centrocampista ofensivo Neymar Júnior entrenó con normalidad el lunes por la mañana (9 de marxo). Debido a un programa de control de carga, el jugador no estará disponible para el entrenador Juan Pablo Vojvoda para el partido del Santos FC contra el Mirassol, este martes (10). Intensificando el trabajo muscular, Neymar Jr. entrenará con normalidad este martes (10) con los atletas no seleccionados en el CT Rei Pelé. El centrocampista ofensivo estará disponible para el clásico contra el Corinthians, el próximo domingo (15), en Vila Belmiro.