Richard Páez vuelve a El Campín: así fue el mensaje de agradecimiento a Millonarios

El partido entre Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrá un ingrediente especial en el banquillo visitante. El técnico venezolano Richard Páez regresará a Bogotá para enfrentar al club que marcó una etapa clave en su carrera en el fútbol colombiano.

El entrenador Richard Páez recordó el título con Millonarios de la Copa Colombia 2011

Richard Paéz asumió un duro reto a cargo del equipo nortesantandereano, tiene que mirar la tabla del descenso, pues tiene un panorama rojo, al estar en la última casilla, con un promedio de 0,6667. Chicó tiene 0.83 y Deportivo Cali 1,07.

Antes del compromiso en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, el entrenador habló para Despierta Win, y aseguró: “Estoy agradecido con Millonarios porque fue el equipo que me abrió las puertas del fútbol colombiano”, afirmó.

Páez recordó que su paso por el conjunto azul fue un momento donde pudo probar su capacidad bajo presión: “Ahí demostramos que se podía cambiar y desarrollar una mentalidad no solo competitiva, sino ganadora”, explicó el estratega.

El entrenador recordó el título de la Copa Colombia 2011, cuando el equipo rompió una larga sequía de títulos, contando con figuras como Rafael Robayo y Mayer Candelo: “Lo mejor de ese equipo fue que se convirtió en una familia”, recordó Páez.

Paéz palpita el partido entre Millonarios y Cúcuta: " Que sea un duelo de tú a tú, de esos que me gustan, a muerte”

De cara al partido, el técnico aseguró que sigue recibiendo mensajes de cariño de la hinchada azul en redes sociales. Un reconocimiento que, según dice, valora profundamente. “Lograr el agradecimiento de una hinchada es de lo más difícil en el fútbol”, concluyó.

Páez dejó claro que el cariño por Millonarios no interferirá con su rol actual. Hoy dirige al Cúcuta y su enfoque está en competir al máximo nivel: “Vengo como profesional. Siempre me ha gustado la competencia y mientras más complicado sea el rival, más despierta mi potencial como entrenador”, señaló. El técnico espera un partido intenso y directo: “Que sea un duelo de tú a tú, de esos que me gustan, a muerte”.

El venezolano también tuvo palabras de reconocimiento para el actual proceso azul liderado por Fabián Bustos. Páez destacó la capacidad del entrenador argentino: “Hoy Millonarios demuestra por qué es uno de los grandes de Colombia”, comentó.