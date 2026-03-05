Contreras tras la victoria de Millonarios sobre Nacional: "que nos respeten"

Rodrigo Contreras se ratificó cómo una de las grandes figuras de Millonarios en la temporada 2026 al marcar dos goles en el triunfo 3-1 sobre Atlético Nacional en el partido único por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Contreras brilló en el partido disputado en el estadio Atanasio Girardot al marcar en el minuto 21 un soberbio golazo desde antes de la mitad de la cancha y al 75 sentenciar el triunfo 'embajador".

"Que nos respeten"

En diálogo con La FM Somos Mundial, Rodrigo Contreras se refirió a los comentarios previos al partido, los cuales daban como gran favorito a Atlético Nacional.

"Uno sabe lo que decía la prensa y lo que se hablaba, pero los clásicos se juegan a parte. Los clásicos son diferentes, no importa cómo llegue cada equipo, los clásicos se juegan con otra intensidad y ganas. Uno saca muchas cosas que se tienen que sacar en los clásicos. Sabíamos que tenemos un gran equipo con buenos jugadores", dijo.

El atacante agregó que Millonarios afrontó el compromiso con el objetivo de revalidar la grandeza del cuadro capitalino, al cual deben respetar.

"Sabíamos que teníamos que ir a Medellín a buscar la clasificación, a imponer respeto, somos un club muy grande, que nos respeten y que sepan que nosotros también tenemos un gran equipo y gran plantilla llena de grandes jugadores. Lo jugamos de igual a igual con carácter, con personalidad, buscamos el partido desde el primer momento", afirmó.