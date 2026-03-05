Rodrigo Contreras reveló lo sucedido con Ospina en Copa Sudamericana

El juego entre Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana dejó varios hechos que han generado todo tipo de polémicas y comentarios entre todos los seguidores del fútbol colombiano, quienes tomaron por sorpresa la victoria del cuadro bogotano en el torneo internacional.

Sin ninguna duda, uno de los hechos que más ha generado discordia entre todos los seguidores de ambas escuadras fue lo sucedido en la celebración del tercer gol de Millonarios entre Rodrigo Contreras y David Ospina, donde el guardameta antioqueño explotó contra el argentino.

Durante la jugada se pudo observar que, al parecer, David Ospina no estuvo de acuerdo con la celebración de Contreras en contra de los aficionados de Atlético Nacional, lo que hizo que el guardameta tuviese una reacción que encendió a todos los jugadores en el terreno de juego.

¿Qué pasó entre Contreras y Ospina en el partido?

Ante lo sucedido, Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios, explicó en zona mixta lo acontecido con el guardameta de la Selección Colombia, dejando claro que en ningún momento intentó ofender o calentar a los aficionados rivales, pues la celebración es un acuerdo que tiene con su pequeño hijo.

“No, ellos lo tomaron a mal. Yo tengo una celebración con mi hijo, que lo tengo acá tatuado en el cuello; yo lo hago siempre en todos los partidos que puedo anotar. Siento que Ospina pensó que yo estaba haciendo algo a la hinchada de ellos”, aseguró el argentino.

Además, el delantero aseguró que nunca en su carrera ha intentado calentar o burlarse de los aficionados rivales, afirmando que tampoco le gusta que se lo hagan a él ni a su equipo, por lo que dejó claro que tiene respeto por los aficionados de Atlético Nacional y por David Ospina.

“Yo no soy el típico jugador al que le gusta provocar a los demás, no me gusta que me lo hagan en el otro lado; si ellos piensan que fue algo para cargarlos, pero no era así. Lo hice para la foto, para tener el recuerdo con mi hijo, y tengo respeto frente a los demás”, finalizó el delantero.

Rodrigo Contreras, el jugador del partido

Sin ninguna duda, la actuación de Rodrigo Contreras ha dejado buenas sensaciones entre todos los seguidores de Millonarios, pues a pesar de su ausencia en los últimos partidos, mostró compromiso con el equipo, además de su eficacia en anotar las dos anotaciones.

Cabe mencionar que en rueda de prensa, Fabián Bustos, entrenador del equipo capitalino, calificó la actuación de Contreras como un “animal”, teniendo en cuenta el sacrificio que tuvo dentro del terreno de juego, además del gran gol de mitad de cancha que abrió el marcador para los azules.