Contundente respuesta de Reinaldo Rueda sobe Diego Arias en Nacional: ¡voz autorizada!

En medio del debate que surgió tras las constante dudas en los últimos campeonatos locales y la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Sudamericana, el experimentado entrenador Reinaldo Rueda rompió el silencio y salió en defensa del actual proceso liderado por Diego Arias, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de continuidad y respaldo institucional.

Reinaldo Rueda rompe el silencio: "Con Atlético Nacional siempre la gratitud eterna"

En su análisis, el entrenador destacó factores estructurales que inciden en el rendimiento del equipo, como la constante salida de jugadores al fútbol internacional y los procesos de renovación de plantilla. Según Rueda, Atlético Nacional atraviesa una etapa de consolidación que requiere paciencia para volver a posicionarse en lo más alto.

Las declaraciones del exseleccionador colombiano se dan en un contexto en el que su nombre volvió a sonar como posible reemplazo tras la eliminación continental. Sin embargo, lejos de alimentar esa posibilidad, el técnico optó por respaldar públicamente a Arias y enfocar su discurso en la estabilidad del proyecto.

Rueda aprovechó para expresar su gratitud hacia la institución y su entorno dirigencial, recordando con afecto su paso por el club. “Con Atlético Nacional siempre la gratitud eterna. Lo que significa esa familia lo llevaremos en el corazón”, manifestó, en referencia al legado construido durante su etapa.

Reinaldo Rueda ratifica y respalda: "felicitar a Atlético Nacional por esa determinación de apostarle a ese proceso con el profe Diego"

El técnico vallecaucano, campeón de la Copa Libertadores con el conjunto antioqueño, fue contundente al referirse a la situación del club, destacando la convicción de la dirigencia en sostener el proyecto deportivo. “Antes que todo, felicitar a Atlético Nacional por esa determinación de apostarle a ese proceso con el profe Diego”, señaló, reconociendo la confianza depositada en un entrenador que conoce la identidad del equipo.

El mensaje del entrenador fue claro: confianza, continuidad y respaldo como pilares para recuperar el protagonismo.

Rueda también hizo énfasis en la exigencia histórica que rodea a Nacional, tanto en el ámbito local como internacional, y consideró natural que existan momentos de dificultad en medio de la construcción de un proyecto: "a pesar de las dificultades, pero es normal, es normal en todos los procesos, pasa en todas las grandes familias del mundo, en todos los grandes clubes del mundo".”, afirmó, comparando la situación con la realidad de instituciones de élite como Real Madrid o Manchester United.