Mbappé encabeza la convocatoria de Francia para enfrentar a Colombia

Fin de los rumores. Luego de las semanas de especulaciones sobre el estado de salud de Kylian Mbappé, la Selección de Francia dio a conocer los jugadores convocados para la doble fecha FIFA del mes de marzo, dando un parte de tranquilidad entre todos los seguidores europeos.

La principal novedad que tiene la Selección de Francia es la presencia en la convocatoria de Kylian Mbappé, quien estaba en duda para estos juegos amistosos por un problema en la rodilla que tuvo en semanas anteriores, el cual prendió las alarmas para lo que sería la Copa del Mundo del 2026.

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Otra de las grandes novedades que tiene Francia para los partidos contra la Selección Colombia y Brasil es la presencia de Kanté, quien regresó a la absoluta en el mes de noviembre del 2025 y todavía se mantiene, peleando un cupo para lo que será la cita mundialista.

¿Mbappé jugará ante Colombia?

Aunque para muchos es una sorpresa la presencia del jugador del Real Madrid en la convocatoria de Francia, todo parece indicar que Mbappé no tendría muchos minutos en esta doble fecha FIFA, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión que sufrió en la rodilla y los diagnósticos que se dieron en territorio español.

Tras lo anterior, se espera que el delantero tenga algunos minutos con la Selección de Francia en el partido contra Colombia. Teniendo en cuenta que no ha tenido muchos minutos de competencia y su ligamento no estaría de la mejor forma para estar en competencia.

Cabe mencionar que Mbappé fue diagnosticado con esguince en la rodilla izquierda, lo que prendió las alarmas entre todos los seguidores del Real Madrid y Francia, pues se había rumorado que el delantero se podría perder el resto de la temporada y el mundial, teniendo en cuenta que se habría comprometido el ligamento.

Convocatoria de Francia para los partidos contra Brasil y Colombia

Porteros:Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Salibá, Dayot Upamecano

Volantes: Eduard Camavinga, N’golo Kanté, Adrian Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaíre-Emery

Delanteros: Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmané Dembélé, Deside Doué, Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuran