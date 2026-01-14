Copa Africana de Naciones: definida la final del torneo continental

Marruecos , el gran favorito, derrotó a las ‘Súper Águilas’ de Nigeria por 4-2 en los penaltis luego de empatar 0-0 en el tiempo regular en el segundo duelo de semifinales de la Copa Africana de Naciones, ahora, está a solo un partido de ganar finalmente su segundo título en esta competencia.

Los Leones del Atlas se enfrentarán a Senegal (que derrotó a Egipto por 1-0) el próximo domingo en el mismo Estadio Príncipe Moulay Abdelkader de Rabat, con la esperanza de recuperar la corona que persiguen desde 1976.

Marruecos y una angustiosa clasificación a la final

Fue necesaria la tanda de penaltis y las atajadas de Yassine Bounou a los disparos de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi para asegurar su segunda participación en la final, tras perder contra Túnez (2-1) en 2004. En 1976, Marruecos ganó su único título de la Copa Africana de Naciones, terminando primero en un grupo de cuatro equipos.

El partido fue intenso y reñido, y las estrellas esperadas brillaron con más intensidad de la que realmente brillaron. Por Nigeria, Victor Osimhen y Ademola Lookman trabajaron incansablemente para mantener la primera línea defensiva, pero no tuvieron mucho impacto en ataque.

Por el lado marroquí, Achraf Hakimi corrió como siempre, pero no marcó la diferencia en ataque, solo consiguiendo un tiro libre que se fue rozando el larguero (35'). Luego transformó con confianza su penalti, tras haber marcado el decisivo para vencer a España (0-0, 3-0 en penaltis) en los octavos de final del Mundial 2022.

Fecha y hora para la final de la Copa Africana de Naciones 2026

Marruecos y Senegal serán entonces los protagonistas de este duelo cumbre, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 18 de enero a partir de las 2 de la tarde (hora de Colombia).

Por otro lado, Egipto y Nigeria se verán las caras el sábado 17 de enero para disputar el premio de consolación, el partido por el tercer puesto de esta competencia continental, duelo programado para las 11 de la mañana en territorio colombiano.