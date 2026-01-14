Senegal derrotó a Egipto y es el primer finalista de la Copa África

Con un solitario tanto de Sadio Mané, Senegal eliminó a Egipto (1-0), se clasificó para la final de la Copa África y terminó con la ambición de Mohamed Salah, que derrotado y con alguna que otra lágrima lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no lucen en sus vitrinas.

A sus 33 años, el atacante del Liverpool posiblemente haya dejado escapar la oportunidad de ganar un título con Egipto. Su equipo se lo ganó a pulso, porque jugó a especular y terminó decepcionando profundamente en un choque clave para que Salah rompiera su beneficio tras participar en cinco torneos con dos subcampeonatos.

Precisamente, el encuentro entre Egipto y Senegal no era uno cualquiera. Por lo menos en el terreno de los malos recuerdos para Salah, que en 2021 perdió la final ante el equipo de Mané. En aquella edición, disputada en Camerún, Senegal ganó en la tanda de penaltis el que hasta ahora es su único título.

Egipto, que luce siete en sus vitrinas (nadie tiene tantos), se encontró ante un duelo de similar guión que el de hace cinco años. Senegal se cerró muy bien, peleó todos los balones para llevarse segundas jugadas, terminó por dominar el juego y desquició a su rival, ausente de ideas para derribar el sistema planteado por el técnico Pape Thiaw.

Sin embargo, Senegal tampoco era un torrente de ideas y buen juego. Le faltó acierto en el último tramo del cuarto y nombres como Mané, Nico Jackson e Iliman Ndiaye, sufrieron para encontrar el camino hacia la meta de los 'faraones', que, por lo menos se defendió bien hasta casi el final.

En general, la realidad es que pese a la cantidad de nombres con capacidad para generar ocasiones, éstas destacaron por su práctica ausencia. Omar Marmoush, Mohamed Salah y los ya citados Mané, Jackson y Ndiaye, no fueron suficientes para romper el corsé que oprimía a las dos selecciones.

En la primera parte, sólo Jackson, con un tiro que se marchó por encima de la meta de Mohamed El-Shenawy, contabilizó una oportunidad para las estadísticas. De Egipto, no hubo noticias en ataque. Y, en el segundo acto, tampoco pasó nada de nada hasta el minuto 78, cuando apareció Mané para terminar con la incertidumbre.

Senegal, dentro de un choque excesivamente espeso, por lo menos dio un paso adelante. Y aunque no pudo generar nada, sí encerró a Egipto en su parcela del terreno de juego. Entonces, llegó ese minuto 78, instante en el que Mané se encontró con una pelota en el borde del área. No dudó en sacar un latigazo impresionante que sorprendió a El-Shenawy para hacer justicia en el marcador.

Senegal fue la selección más quiso estar en la final. Fue más ambiciosa ante el rácano planteamiento de Egipto, enfocado en defender y salir al contragolpe. Mané, en un suspiro, evitó una posible injusticia. Se erigió como el héroe de su país y derrotó, una vez más, a Salah, que al finalizar el choque derramó alguna que otra lágrima: fue consciente de que se le escapó su última oportunidad de ganar la Copa África.





-- Ficha técnica:





1.- Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Diarra (Camara, min. 46), Idrissa Gueye, Pape Gueye (Ciss, min. 91); Iliman Ndiaye (Sarr, min. 85), Jackson (Cherif Ndiaye, min.85) y Mané.





0.- Egipto: El-Shenawy: Hany, Ibrahim, Rabia (Zizo, min. 81) Fatouh (Trezeguer, min. 46); Attia, Abdelmaguid, Fathy (Mohsen, min. 94); Ashour (Mostafa, min. 83), Salah y Marmoush.





Goles: 1-0, min. 78: Mané.





Árbitro: Pierre Atcho (Gabón). Mostró cartulina amarilla a Abdelmaguid (min. 6) por parte de Egipto y a Koulibaly (min. 17) y Diarra (min. 41) por parte de Senegal.





Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la Copa África disputado en el Stade Ibn Batouta de Tánger (Marruecos) ante cerca de 68.000 espectadores.