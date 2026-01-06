Copa Africana de Naciones: definidos los cruces de cuartos de final

El atacante del Manchester United Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón de la Copa de África, al incontestable triunfo frente a Burkina Faso (3-0) que le empareja con Egipto en los cuartos de final.

El equipo de Mohamed Salah, el más laureado del torneo con siete títulos, sufrió, pero derrotó en la prórroga a una rocosa Benín por 3-1 en el estadio Adrar de Agadir (Marruecos).

Nigeria y Marruecos también avanzaron a cuartos de final

La selección de Nigeria goleó este lunes 4-0 a la de Mozambique en el Estadio de Fez para acceder a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones, exhibiendo, un día más, su calidad y pegada en ataque con el trío de delanteros conformado por Osimhemn, Lookman y Adams.

Las 'Superáguilas', fuera del Mundial 2026y finalistas de la última CAN en 2023, disputarán los cuartos de final contra Argelia, que con un gol de Adil Boulbina a dos minutos del final de la prórroga se impuso contra la República Democrática del Congo.

Camerún, con los goles del jugador del Stoke City inglés Junior Tchamadeu y del atacante del Bayer Leverkusen Christian Kofane, se impuso a Sudáfrica (0-2) y se verá las caras contra el anfitrión Marruecos, que previamente con un gol de Brahim Díaz superó a Tanzania.

Por último, los penaltis premiaron la resistencia de Malí, que jugó desde el minuto 26 con un jugador menos ante Túnez y después se impuso desde esos lanzamientos tras empatar 1-1 en el tiempo regular del partido, un Malí que ahora se tendrá que medir a una Senegal que previamente venció a Sudán por 3 a 1.

Programación de los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones:

Viernes 9 enero:

Mali vs. Senegal en el Estadio de Tánger, 11:00 horas en Colombia

Camerún vs. Marruecos en el Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 14:00 horas

Sábado 10 de enero:

Argelia vs. Nigeria en el Estadio de Marrakech; 11:00 horas

Egipto vs. Costa Marfil en el Estadio De Agadir; 20:00 horas