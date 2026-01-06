Logo Deportes RCN Vertical
Luis Javier Suárez

VIDEO - Luis Javier Suárez sigue en racha: nuevo gol con Sporting

El delantero colombiano marcó este martes 6 de enero en partido válido por la Copa de la Liga de Portugal.
Daniel Zabala
Luis Javier Suárez, delantero colombiano en Sporting de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano en Sporting de Portugal // AFP

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue en racha con la camiseta del Sporting Clube de Portugal y este martes 6 de enero volvió a anotar.

Suárez abrió el marcador para su equipo en el compromiso contra Guimaraes por la ronda semifinal de la Copa de la Liga de Portugal.

Lea también

El colombiano anotó en el minuto 17, después de recibir una habilitación de Francisco Trincao.

Luego de dejar picar el esférico dentro del área para controlarlo, Suárez sorprendió con un certero remate de zurda que superó la resistencia del guardameta rival.



Con el gol de este martes, Luis Javier Suárez llegó a tres partidos en los que ha anotado de manera consecutiva.

Lea también

Teniendo en cuenta todas las competencias, el atacante colombiano ha celebrado 18 goles con la camiseta del Sporting CP.

Finalmente, el ganador de la serie entre Sporting CP y Guimaraes se medirá en la final de la Copa de la Liga de Portugal con el vencedor del enfrentamiento que disputarán Benfica y Braga.

Luis Javier Suárez Sporting de Lisboa Portugal Selección Colombia