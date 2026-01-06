Se conoció la gravedad de la lesión de Lerma ¿Preocupa en Selección?

Las alarmas se encendieron en Inglaterra y en Colombia por la situación de Jefferson Lerma. El mediocampista del Crystal Palace sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante Newcastle, disputado el pasado domingo 4 de enero por la Premier League, y tuvo que abandonar el campo tras quedar tendido en el césped.

La imagen generó preocupación inmediata. Lerma, uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, fue atendido por el cuerpo médico luego de un choque aéreo y ante los visibles gestos de dolor, se decidió su sustitución para evitar cualquier riesgo mayor.

Parte médico oficial desde Crystal Palace

Durante los días después al encuentro, el club manejó el tema con cautela y no entregó mayores detalles sobre el estado del futbolista. La incertidumbre se mantuvo hasta la previa del compromiso frente al Aston Villa, cuando el entrenador Oliver Glasner confirmó el diagnóstico.

“Jefferson Lerma está fuera por una conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral”, explicó el técnico austriaco en rueda de prensa, dejando claro que el colombiano no estará disponible para el partido del miércoles 7 de enero, correspondiente a la fecha 21 del campeonato inglés.

La confirmación despejó dudas, pero también ratificó que la ausencia del colombiano será obligatoria, dado el estricto manejo que la Premier League aplica en este tipo de lesiones.

¿Cuándo podría volver a jugar?

Pese a la cautela, Glasner llevó un mensaje tranquilizador y se animó a proyectar una posible fecha de regreso. Según el entrenador, Lerma podría estar disponible para el partido contra Sunderland, el próximo 17 de enero, por la FA Cup.

De cumplirse ese plazo, la ausencia del colombiano sería de aproximadamente diez días, el tiempo mínimo requerido para completar el protocolo de recuperación.

Atentos en Colombia

La situación de Lerma también es seguida de cerca desde la Selección Colombia. El volante ha sido pieza clave en el equipo nacional desde la Copa América 2024 y su regularidad en la Premier League lo mantiene como un nombre fijo en las convocatorias.

El cuerpo médico de la tricolor permanece atento a su evolución, con la expectativa de que supere la conmoción sin secuelas y pueda volver a competir con normalidad tanto en su club como en el combinado nacional.