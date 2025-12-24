Copa Africana de Naciones: resultados y resumen de la primera fecha

Riyad Mahrez, delantero del Al Ahli, capitaneó la plácida victoria de Argelia ante Sudán (3-0) con un doblete, mientras que Amad Diallo, del Manchester United, le dio los tres puntos a Costa de Marfilante Mozambique con el único gol del encuentro.

Por su parte, la vigente campeona de la competición (Costa de Marfil) pudo ganar por la mínima al conjunto mozambiqueño gracias a la conexión entre Franck Kessié y el goleador Diallo, que remató sin marca desde dentro del área tras una cesión de cabeza del excentrocampista del Barcelona.

También se disputó el Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, en el que los burkineses vencieron por 2-1 en un partido de infarto y lleno de emoción.

En otras noticias: los jugadores que más han aportado en ataque en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

Senegal y Nigeria ,con paso firme en la Copa Africana de Naciones 2025

Un doblete del delantero del Bayern de Múnich Nicolas Jackson le dio la victoria por 3-0 a Senegal ante Botsuana, mientras que Ademola Lookman (Atalanta) consiguió los tres puntos para Nigeria con el gol del triunfo ante Tanzania (2-1).

Por su parte, el equipo tres veces ganador del torneo (1980, 1994, 2013) consiguió la victoria gracias a Lookman, quien en el minuto 52 conectó un potente disparo desde la frontal directo a la escuadra.

También se disputó el otro partido del grupo D, que enfrentó a República Democrática del Congo con Benin, con victoria de los locales por 1-0 gracias el tanto de Theo Bongonda, exjugador del Cádiz. Tres puntos que le dan a los del centro de África el segundo puesto del grupo.

Mohamed Salah salvó a Egipto

El jugador del Liverpool le dio la victoria por 2-1 a Egipto ante Zimbabue con un gol en el minuto 91, mientras que Sudáfrica derrotó con el mismo resultado a Angola en un partido apretado de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de África de fútbol, que se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero.

También se disputó este lunes el Mali-Zambia, partido correspondiente al Grupo A en el que se igualaron las fuerzas con un empate por 1-1, que deja a Marruecos como líder en solitario tras su victoria por 2-0 ante Comoros del domingo.